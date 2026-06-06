Κόλπος: Το Κουβέιτ αναχαίτισε πυραύλους και drones

Η αεράμυνα του Κουβέιτ τέθηκε σε πλήρη συναγερμό μετά από αναφορές για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, όπως μεταδίδει το KUNA, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις που αποδίδονται σε αναχαιτίσεις εχθρικών στόχων από τα συστήματα αεράμυνας.

Ακούστηκαν επανειλημμένοι κρότοι σε περιοχές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις από την αντιαεροπορική άμυνα ακούστηκαν και στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ανέφεραν οι ανταποκριτές του AFP.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

Παράλληλα, αντίστοιχα περιστατικά έντασης καταγράφηκαν και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα άμυνας έπειτα από απειλές που σχετίζονται με επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Αντίποινα μετά από αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναφέρει ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στις δύο χώρες του Κόλπου, ως απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων ραντάρ νωρίτερα μέσα στη νύχτα.

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