Κένυα: Τεράστια πυρκαγιά μετά από έκρηξη αερίου στο Ναϊρόμπι - Τουλάχιστον 300 τραυματίες

Τουλάχιστον τριακόσιοι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πελώρια πυρκαγιά εξαιτίας έκρηξης αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι στην Κένυα, ανακοίνωσε σήμερα ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο φυσικού αερίου, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες πύρινες σφαίρες κοντά σε πολυκατοικίες στην περιοχή Embakasi.

Update: The concerted actions of various response units have resulted in the successful evacuation of 271 individuals to different health facilities in Nairobi.

Furthermore, @EMS_Kenya, in coordination with the Kenya Red Cross action team, promptly attended to an extra 27… https://t.co/pQO9jUqoxl

— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) February 2, 2024