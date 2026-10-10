Κατά της συμφωνίας Τραμπ–Πούτιν η Κομισιόν: «Η Ευρώπη δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας»

Αντίθετη με το άνοιγμα των ΗΠΑ στο ρωσικό ντίζελ είναι η Κομισιόν, η οποία ξεκαθαρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει αποφασιστικά την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά το κρυφό κόστος που συνδέεται με την υπερβολική εξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Και δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χωρίς να κατονομάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, η δήλωση αναδεικνύει τη διαφορετική κατεύθυνση της Επιτροπής έναντι της Ουάσιγκτον: η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα και, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος, «θα συνεχίσει αποφασιστικά να το κάνει».







Παράλληλα, η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύει τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

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