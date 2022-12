Καμπότζη: 10 νεκροί έπειτα από φωτιά σε ξενοδοχείο και καζίνο

Τραγωδία στην Καμπότζη, καθώς δέκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξενοδοχείο και καζίνο στην πόλη Παοϊπέτ. Η πόλη βρίσκεται πάνω στα σύνορα της Καμπότζης με την Ταϊλάνδη.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 23:30 (τοπική ώρα) στο Grand Diamond City Hotel and Casino, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τριάντα άτομα, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό σε αναφορά της αστυνομίας την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει το επιβλητικό κτίριο να φλέγεται.

At least 10 people were killed and 30 others injured in a massive fire at the Grand Diamond City casino-hotel in Poipet, Cambodia on the border of Thailand on Thursday. #Cambodia #Fire #accident pic.twitter.com/SFutBUaXjr

