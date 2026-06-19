Κάμερες αποκάλυψαν 1.500 εγκληματικές πράξεις σε θάλαμο νοσοκομείου της Ιρλανδίας

Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για το Νοσοκομείο Muckamore Abbey στη Βόρεια Ιρλανδία, έναν χώρο που υποτίθεται ότι θα παρείχε ασφάλεια και φροντίδα σε άτομα με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αντί γι’ αυτό, σύμφωνα με το BBC, ορισμένοι ασθενείς υπέστησαν συστηματική κακοποίηση, ενώ καταγγελίες για κακομεταχείριση φέρονται να αγνοήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2017 και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ποινική έρευνα προστασίας ευάλωτων ενηλίκων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

124 εργαζόμενοι παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία



Μέχρι σήμερα, η αστυνομία έχει παραπέμψει 124 εργαζόμενους του Muckamore Abbey στην Εισαγγελική Υπηρεσία.

Από αυτούς, αποφασίστηκε ότι 58 πρέπει να διωχθούν ποινικά, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία και έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για την προστασία ευάλωτων ασθενών σε δομές φροντίδας.

Δημόσια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ασθενείς κακοποιήθηκαν και υπέστησαν συστηματικό εκφοβισμό από ορισμένα μέλη του προσωπικού.

Τα ευρήματα δημιουργούν βαριά ερωτήματα όχι μόνο για τη συμπεριφορά συγκεκριμένων εργαζομένων, αλλά και για το πώς ένα τέτοιο μοτίβο κακοποίησης μπόρεσε να συνεχιστεί μέσα σε έναν χώρο υγειονομικής φροντίδας.

Οι κάμερες που άλλαξαν τα πάντα



Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν εκατοντάδες χιλιάδες ώρες υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Οι κάμερες κατέγραφαν όσα συνέβαιναν στους θαλάμους για διάστημα έξι μηνών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, χωρίς αυτό το υλικό ενδεχομένως να μην είχε ξεκινήσει ποτέ η δημόσια έρευνα.

Η ύπαρξη των βίντεο αποκαλύφθηκε όταν ένας γονέας, ο Γκλιν Μπράουν, ζήτησε να δει υλικό από περιστατικό που αφορούσε τον γιο του.

Τότε αποδείχθηκε κάτι που φαίνεται πως οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν: οι κάμερες λειτουργούσαν κανονικά.

1.500 εγκληματικές πράξεις σε έναν θάλαμο



Το υλικό από τις κάμερες αποκάλυψε περίπου 1.500 εγκληματικές πράξεις σε έναν μόνο θάλαμο.

Άτομο που ανέλαβε να παρακολουθήσει μέρος του υλικού δήλωσε στο BBC ότι είδε ευάλωτους ενήλικες να δέχονται κλωτσιές, να σέρνονται από τα πόδια στους διαδρόμους και να πετιούνται σε θαλάμους απομόνωσης.

«Τους προκαλούσαν και τους κακοποιούσαν σε έναν χώρο όπου υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι περιγραφές προκαλούν σοκ, καθώς αφορούν ανθρώπους που βρίσκονταν σε πλήρη εξάρτηση από το προσωπικό για τη φροντίδα και την ασφάλειά τους.







Αγνοήθηκαν καταγγελίες για κακομεταχείριση



Ένα από τα πιο βαριά σημεία της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, καταγγελίες για κακομεταχείριση δεν αντιμετωπίστηκαν με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Το γεγονός αυτό εντείνει τα ερωτήματα για τις ευθύνες της διοίκησης, τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και την εποπτεία δομών που φιλοξενούν ευάλωτους ανθρώπους.

Η υπόθεση Muckamore Abbey δεν αφορά μόνο μεμονωμένα περιστατικά βίας. Αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα θεσμικής αποτυχίας, όπου άνθρωποι με αυξημένες ανάγκες φροντίδας φέρονται να έμειναν απροστάτευτοι μέσα στο ίδιο το σύστημα που όφειλε να τους προστατεύει.

Μια υπόθεση που συγκλονίζει το Ηνωμένο Βασίλειο



Το σκάνδαλο στο Muckamore Abbey έχει προκαλέσει βαθιά οργή στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και στην κοινή γνώμη.

Η δημόσια έρευνα έφερε στο φως εικόνες και μαρτυρίες που αποκαλύπτουν μια σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός νοσοκομείου.

Για τους συγγενείς των ασθενών, το ζητούμενο είναι πλέον η πλήρης απόδοση ευθυνών. Για τις αρχές, η υπόθεση αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για το αν το σύστημα μπορεί να προστατεύσει πραγματικά τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.

Το Muckamore Abbey προοριζόταν να είναι καταφύγιο. Αντί γι’ αυτό, για ορισμένους ασθενείς μετατράπηκε σε τόπο φόβου, ταπείνωσης και κακοποίησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έκανε διακοπές στη Σίφνο



