Ισραήλ: ΙΧ έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ - Τρείς τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Ισραήλ εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η χώρα μπαίνει αύριο, Κυριακή, στον έβδομο μήνα του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Τελ-Αβίβ, 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους οργανωτές, συγκεντρώθηκαν στην «πλατεία της δημοκρατίας», μια διασταύρωση δρόμων που επονομάσθηκε έτσι μετά τις τεράστιες συγκεντρώσεις του 2023 εναντίον ενός σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθούσε ο πρωθυπουργός, αλλά η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

🚨BREAKING| Israeli police detain eight settlers, among them an American, amidst Tel Aviv protests. pic.twitter.com/bq7HLkeJmc — Suppressed Nws. (@SuppressedNws) April 6, 2024

Κρατώντας καρικατούρες του «Μπίμπι» και φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά για τον ηγέτη του δεξιού κόμματος Λικούντ, ο οποίος κατηγορείται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, κυρίως για διαφθορά, ζήτησαν να παραιτηθεί χωρίς καθυστέρηση και απαίτησαν «εκλογές τώρα», σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

JUST IN: 🇮🇱 Massive protests breakout in Tel Aviv, Israel calling for Prime Minster Benjamin Netanyahu to resign. pic.twitter.com/VaPJO9qCI9 — BRICS News (@BRICSinfo) April 6, 2024

Οι διαδηλωτές ενώθηκαν στη συνέχεια με άλλους που ζητούσαν μια λύση με διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των 129 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται και από τους οποίους οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με το στρατό. Περίπου 250 όμηροι είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

#BREAKING

Israeli police arrest 8 settlers, including an American citizen, during a protest in #TelAviv. pic.twitter.com/mMyaKmn0iG — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 6, 2024

Τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη και μια γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε στη διάρκεια συμπλοκών με τις δυνάμεις της τάξης, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε εξάλλου, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες, τη σύλληψη ενός αυτοκινητηστή ο οποίος τραυμάτισε ελαφρά τρεις ανθρώπους πέφοντας πάνω στο πλήθος με το όχημά του την ώρα που οι διαδηλωτές διαλύονταν.

⚡️The moment a settler ran over a number of settlers demonstrating against the Netanyahu government in central Tel Aviv. pic.twitter.com/NM4sMWSf7X — War Monitor (@WarMonitors) April 6, 2024

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε περίπου 50 άλλες τοποθεσίες. Στην Καισάρεια, βόρεια του Τελ-Αβίβ, αστυνομικοί συγκρούσθηκαν με διαδηλωτές οι οποίοι επιχείρησαν να πλησιάσουν στην ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου και ένα άτομο συνελήφθη, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στη διάρκεια διαδήλωσης στο Κφαρ Σάμπα, βορειοανατολικά του Τελ-Αβίβ, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, ζήτησε επίσης να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές.

«Δεν έμαθαν τίποτα. Δεν άλλαξαν. Όσο δεν τους διώχνουμε, δεν θα επιτρέψουν σ' αυτή τη χώρα να πάει μπροστά», είπε πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί εκεί με υψηλόβαθμους αμερικανούς αξιωματούχους.

Αύριο, Κυριακή, μια διαδήλωση για την απελευθέρωση των ομήρων πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην Ιερουσαλήμ, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως ανέκτησε στη λωρίδα της Γάζας το πτώμα ενός ομήρου, του Ελάντ Κατζίρ, για τον οποίο ανακοίνωσε πως τον σκότωσαν στα μέσα Ιανουαρίου οι απαγωγείς του.

