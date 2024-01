ΗΠΑ: Περαστικός εντόπισε... άθικτο ένα iPhone που έπεσε από το αεροσκάφος της Alaska Airlines από τα 16.000 πόδια

Αντιμέτωπος με μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε την Κυριακή ένας κάτοικος του Όρεγκον των ΗΠΑ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου περίπατου που έκανε, εντόπισε πεταμένη στην άκρη του δρόμου μια συσκευή iPhone.

Ποια είναι η έκπληξη σε όλο αυτό; Η διαπίστωση, μετά από μια σύντομη έρευνα, πως το συγκεκριμένο τηλέφωνο είχε πέσει από το αεροσκάφος της Alaska Airlines, από το οποίο αποκολλήθηκε παράθυρο εν ώρα πτήσης. Και μάλιστα, η συσκευή, αν και «ταξίδεψε» προς το έδαφος από τα 16.000 πόδια (περίπου 5 χιλιόμετρα) ήταν... σχεδόν άθικτη, σε μια είδηση που αναπαράγουν μεγάλοι ειδησεογραφικοί ιστότοποι, όπως η New York Post, το Bloomberg, το CBC και το Newsweek.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024