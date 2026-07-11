ΗΠΑ: Κοριτσάκι δύο ετών πέθανε αφού η μπέιμπι σίτερ το άφησε για τρεις ώρες μέσα σε ΙΧ κάτω από ακραία ζέστη

Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο στη Φλόριντα, όταν έμεινε κλεισμένο για περισσότερες από τρεις ώρες μέσα σε αυτοκίνητο κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη της μπέιμπι σίτερ του.

Η μικρή Μπρίτανι Νικόλ βρισκόταν την Κυριακή υπό τη φροντίδα πληρωμένης μπέιμπι σίτερ στο Χάλαντεϊλ Μπιτς, ενώ η μητέρα της, Κριστίνα Λόπεζ, ήταν στη δουλειά της, σύμφωνα με το Local 10 News.

Η Λόπεζ ανέφερε ότι στο παρελθόν δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα που πρόσεχε το παιδί της και της είχε εμπιστευτεί την κόρη της. Το κοριτσάκι, που μόλις τον Μάιο είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του, έμεινε μέσα σε ένα Honda Odyssey του 2012 για περίπου τρεις ώρες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Χάλαντεϊλ Μπιτς.

Εκείνη την ημέρα η θερμοκρασία στην περιοχή είχε φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την τραγωδία περίπου στη 1:35 το μεσημέρι και στη συνέχεια ειδοποίησε τη μητέρα της μικρής. Αν και η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα παιδιά που παραμένουν μέσα σε αυτοκίνητα με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να κινδυνεύσουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση. Η μητέρα υποστηρίζει ότι η μπέιμπι σίτερ ζήτησε από έναν μεγαλύτερο συγγενή της, ο οποίος πάσχει από άνοια, να προσέξει το παιδί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Florida girl, 2, dies after babysitter leaves her in blistering hot car for 3 hours https://t.co/CA7ZxMWWQd pic.twitter.com/TdwBKMhETb — New York Post (@nypost) July 10, 2026

Σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικογένεια, ο άνδρας, που φέρεται να είναι ο πατέρας της μπέιμπι σίτερ, άφησε τη μικρή στο πίσω μέρος του οχήματος από τις 9:30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Η Λόπεζ ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία την ενημέρωσε στις 7 Ιουλίου πως δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες ούτε στην μπέιμπι σίτερ ούτε στον πατέρα της, καθώς ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και επειδή δεν υπήρχε επίσημο συμβόλαιο με τη γυναίκα που φρόντιζε το παιδί.

«Θέλω απλώς δικαιοσύνη για το παιδί μου», δήλωσε η συντετριμμένη μητέρα. Η ίδια είπε πως πίστευε ότι είχε κάνει τα πάντα σωστά για να προστατεύσει τη μοναχοκόρη της. Οι αρχές, πάντως, ανέφεραν ότι η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση. «Η Εισαγγελία της κομητείας Μπρόουαρντ εξετάζει τις συνθήκες για να αποφασίσει εάν πρέπει να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η τελική έκθεση του ιατροδικαστή», ανέφερε η αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μισέλ Μισέλ, δήλωσε ότι η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινότητα.

«Τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει τον πόνο που βιώνει αυτή η οικογένεια. Ελπίζουμε όμως η ιστορία αυτού του παιδιού να υπενθυμίσει σε κάθε άνθρωπο που φροντίζει παιδιά να κάνει κάτι απλό: να ελέγχει πάντα το πίσω κάθισμα πριν φύγει από το αυτοκίνητο», ανέφερε.

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