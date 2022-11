Ινδονησία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το σεισμό (βίντεο)

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, και είχε μέγεθος 5,6 βαθμούς, ενώ εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

“Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σκοτώθηκαν 56 άνθρωποι… Σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί”, δήλωσε στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι MetroTV ο Ερμάν Σουερμάν, κυβερνητικός αξιωματούχος από τη Σιαντζούρ, την πόλη στη Δυτική Ιάβα όπου εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το MetroTV μετέδωσε πλάνα που δείχνουν εκατοντάδες τραυματίες να δέχονται ιατρική φροντίδα στον χώρο στάθμευσης ενός νοσοκομείου.

Εμπορικά καταστήματα, ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο της πόλης έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό, ενώ προκλήθηκε και κατολίσθηση, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

My residence in South Central Jakarta, Indonesia felt the quake really intensely, guys!

I was informed that Cianjur in West Java was where the earthquake's epicenter was located.

We all descended to the first floor using the emergency stairs. pic.twitter.com/hZUJRKahHW

