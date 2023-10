Ήχησαν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους. Λίγο νωρίτερα, η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ προανήγγειλαν επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις ισραηλινές πόλεις, ενώ μαίνονται οι βομβαρδισμοί σε Ισραήλ και Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για τη δολοφονία 40 μωρών στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε αναφορές για πιθανή διείσδυση από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ.

Συναγερμός για εισερχόμενο αεροσκάφος είχε σημάνει και πριν από περίπου μισή ώρα, όμως η KAN ανέφερε ότι επρόκειτο πιθανότατα για ένα μη επανδρωμένο, τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο.

BREAKING ⚡️ Armed Hezbollah fighters blow up the Lebanese border fence and enter Israel from the north.

SIRENS IN HAIFA, NORTHERN ISRAEL#IsraelAttack #IsraelPalestineConflict #GazaUnderaAttack #IStandWithIsrael #HamasWarCrimes #الأهلي_الاتحاد #IndiaWithIsrael pic.twitter.com/E4QKnY8acB

— Akshat ࿗ (@Akshatdoshi13) October 11, 2023