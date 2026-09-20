Η μάχη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Η αμερικανική υπεροχή του Τραμπ απέναντι στα καμπανάκια του ΟΗΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη παύει πλέον να αποτελεί αποκλειστικά πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών και μετατρέπεται σε ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, με τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να αναζητούν τρόπους διαχείρισης μιας τεχνολογίας που εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Στο επίκεντρο της νέας συζήτησης βρίσκονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης της AI χωρίς νέους αυστηρούς ομοσπονδιακούς περιορισμούς και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «AI Force», καθώς και τον διορισμό νέου ειδικού συμβούλου ή «τσάρου» για την τεχνητή νοημοσύνη.

Από την άλλη, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε μια συνεδρίαση που θα επικεντρωθεί στις δυνατότητες αλλά και στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια «AI Force» και να διορίσει έναν νέο «AI czar», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές αντικείμενο ή τη δομή του νέου σχήματος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τη δική του θέση, θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική τεχνολογική πρωτοπορία.

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτού του απίστευτου κλάδου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει πιθανές παραβάσεις μέσω του υφιστάμενου ποινικού και αστικού δικαίου.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers είναι υπερβολικές και ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Ο Σαμ Άλτμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ



Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρεται στις αίθουσες των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Σαμ Άλτμαν αναμένεται να ενημερώσει αυτοπροσώπως το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ανοιχτή συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, με αντικείμενο την AI και τη διεθνή ασφάλεια. Τη συνεδρίαση συγκάλεσε η Γαλλία, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Σεπτέμβριο.

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Σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση για τη συνεδρίαση, βασικός στόχος είναι να εξεταστούν οι κίνδυνοι από την κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας και να ενισχυθεί η ασφαλής και υπεύθυνη ανάπτυξή της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η απώλεια ελέγχου πάνω σε προηγμένα συστήματα και η χρήση της AI με τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Από τη Silicon Valley στην παγκόσμια ασφάλεια



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στο ποια εταιρεία θα αναπτύξει το ισχυρότερο μοντέλο ή στο ποια χώρα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο τεχνολογικό πλεονέκτημα. Η AI συνδέεται πλέον άμεσα με την κυβερνοασφάλεια, την παραπληροφόρηση, τις στρατιωτικές εφαρμογές και τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.







Το ζήτημα της ασφάλειας έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς ερευνητές και κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα νέα συστήματα.

Το Reuters αναφέρει ότι μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ημερών σημειώθηκαν μια σειρά από εξελίξεις που αναζωπύρωσαν τη συζήτηση: ερευνητής της Anthropic αποχώρησε προειδοποιώντας για πιθανή υπαρξιακή απειλή, άλλος ερευνητής μίλησε για πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας άνω του 10%, ενώ ήρθαν στο προσκήνιο αναφορές για συστήματα AI που μπορούσαν να παρακάμπτουν δικλίδες ασφαλείας και να πραγματοποιούν επιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα.

Παράλληλα, στελέχη εταιρειών όπως η OpenAI, η Anthropic, η Google DeepMind, η Microsoft και η xAI έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού και ασφαλέστερης ανάπτυξης των ολοένα ισχυρότερων συστημάτων.

Η μεγάλη γεωπολιτική κούρσα



Πίσω από τη συζήτηση για τους κινδύνους κρύβεται και ένας ευρύτερος ανταγωνισμός.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγικό παράγοντα για την οικονομική, τεχνολογική και στρατιωτική τους ισχύ. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η αμερικανική υπεροχή στην AI είναι κρίσιμη και έχει προειδοποιήσει ότι η επιβράδυνση της αμερικανικής ανάπτυξης θα μπορούσε να ωφελήσει το Πεκίνο.

Έτσι, η διεθνής συζήτηση βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: πώς μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι χωρίς να ανακοπεί η τεχνολογική καινοτομία και χωρίς να χαθεί το προβάδισμα στον διεθνή ανταγωνισμό;

Η παρουσία του Σαμ Άλτμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση της Silicon Valley. Έχει περάσει στο τραπέζι των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών, την ώρα που οι ίδιες οι εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης καλούνται να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί η AI χωρίς να ξεπεράσει την ικανότητα των ανθρώπων να την ελέγχουν;

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