Η αραίωση πάγου της Ανταρκτικής καταρρέει μετά τον καύσωνα (φώτο)

Μια υφαλοκρηπίδα πάγου στην Ανατολική Ανταρκτική διαλύθηκε αυτόν τον μήνα μετά από μια περίοδο ακραίας ζέστης στην περιοχή, δήλωσαν επιστήμονες.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το τμήμα πάγου Conger, έκτασης 1.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων (463 τετραγωνικά μίλια) κατέρρευσε εντελώς στις 15 Μαρτίου ή γύρω στις 15 Μαρτίου.

«Πιθανό να χτύπησε το οριακό του σημείο μετά τον #Antarctic #AtmosphericRiver και το κύμα καύσωνα;» Η Γη και ο Πλανητικός Επιστήμονας της NASA Catherine Colello Walker ρώτησε στο Twitter την Παρασκευή, μοιράζοντας εικόνες μιας λευκής έκτασης που θρυμματίζεται σε θραύσματα πάνω από τον σκοτεινό ωκεανό.

Τα ράφια πάγου, μόνιμα αιωρούμενα φύλλα πάγου που συνδέονται με τη γη, χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να σχηματιστούν και να λειτουργήσουν σαν αναχώματα που συγκρατούν το χιόνι και τον πάγο που διαφορετικά θα κυλούσαν στον ωκεανό, προκαλώντας την ανύψωση των θαλασσών.

Ο καύσωνας του Μαρτίου, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου (70 F) πάνω από τις κανονικές σε περιοχές της Ανατολικής Ανταρκτικής, συνδέθηκε με το φαινόμενο του ατμοσφαιρικού ποταμού, δήλωσε ο Πίτερ Νεφ, ένας παγετωνολόγος στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Αυτή η διαδικασία δημιουργεί στήλες μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων που μεταφέρουν υδρατμούς από τις τροπικές περιοχές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ο Neff περιέγραψε ως «ένας πυροσβεστικός σωλήνας υγρασίας».

«Το κλίμα [της Ανταρκτικής] είναι απίστευτα μεταβλητό, αλλά αυτό ήταν εκτός κλίμακας», είπε ο Neff. «Αυτό ήταν τουλάχιστον δύο φορές πιο ακραίο από ό,τι θα περιμέναμε σε σχέση με την υπερθέρμανση».

New @usnatice-named icebergs resulting from complete collapse of East Antarctica's Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) on/around March 15, seen in combo of #Landsat and #MODIS imagery. #CongerIceShelf #Antarctica @helenafricker @jdmillstein https://t.co/16JtKcXQPY pic.twitter.com/lSKMNgRgNi

— Catherine Colello Walker (@CapComCatWalk) March 24, 2022