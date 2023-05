Χένρι Κίσινγκερ: Έκλεισε τα 100 με τούρτα – έκπληξη (βίντεο)

Μία έκπληξη επεφύλασσαν στον Χένρι Κίσινγκερ οι διοργανωτές του Economic Club της Νέας Υόρκης σε ημερίδα την οποία είχαν διοργανώσει με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών ζωής για το «γεράκι της διπλωματίας» των ΗΠΑ.

Ο Χένρι Κίσινγκερ σβήνει τα 100 κεράκια με τον κόσμο που είναι γύρω του συγκεντρωμένος να χειροκροτά.

The Club is honored to host a special celebration program for Dr. Henry Kissinger on the extraordinary occasion of his 100th birthday. He will graciously join us at the Club for a landmark interview at 12pm ET.

Tune in as we share highlights with #ECNYKissinger! pic.twitter.com/TDjTNOl20g

— The Economic Club of New York (@EconClubNY) May 23, 2023