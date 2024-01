Χάνει προσωρινά τον τίτλο του ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου

Στο μικροσκόπιο έρευνας μπαίνει ο «γηραιότερος σκύλος του κόσμου», με την επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες να αφαιρεί προσωρινά τον τίτλο του, έπειτα από τις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν για τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Μπόμπι, ένα καθαρόαιμο πορτογαλικό μαστίφ, ήταν κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες όταν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο θάνατος του σκύλου έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα αφιερώματα για τον Μπόμπι γέννησαν υποψίες σχετικά με την ηλικία του, με πολλούς να κάνουν λόγο για σημαντικές διαφορές, συγκρίνοντας παλαιότερες και νεότερες φωτογραφίες του.

Say hello to Bobi, the oldest dog ever recorded by Guinness World Records at 30 years and 266 days! 🥰️ pic.twitter.com/xeTflsWTat

