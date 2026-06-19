Γυναίκα με σχιζοφρένεια, η οποία μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άνδρα αφέθηκε ελέυθερη

Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία μιας νεαρής νεόνυμφης μέσα σε φαρμακείο στον Καναδά, η γυναίκα που κρίθηκε ακαταλόγιστη λόγω σοβαρής ψυχικής ασθένειας αφέθηκε ελεύθερη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Rohinie Bisesar, σήμερα 51 ετών, έλαβε στις αρχές Ιουνίου πλήρη απαλλαγή από κάθε περιοριστικό μέτρο από το Συμβούλιο Επανεξέτασης της επαρχίας του Ontario, το οποίο έκρινε ότι δεν αποτελεί πλέον σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το Τορόντο τον Δεκέμβριο του 2015, όταν η Bisesar επιτέθηκε χωρίς εμφανή λόγο στη Rosemarie Junor μέσα σε κατάστημα φαρμακείου.

Η 28χρονη γυναίκα, η οποία είχε παντρευτεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ημέρες αργότερα. Η δράστιδα εγκατέλειψε το σημείο μετά την επίθεση, αλλά συνελήφθη αργότερα από την αστυνομία του Τορόντο.

Το έγκλημα είχε προκαλέσει σοκ όχι μόνο λόγω της αγριότητάς του, αλλά και επειδή η Bisesar ήταν μορφωμένη επαγγελματίας, με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων και άλλους ακαδημαϊκούς τίτλους, εργαζόμενη ως οικονομική σύμβουλος. Το 2018, κατά τη διάρκεια της δίκης της, ψυχίατρος κατέθεσε ότι έπασχε από αθεράπευτη σχιζοφρένεια και βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο την ώρα της επίθεσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έφερε ποινική ευθύνη για την πράξη της λόγω της ψυχικής της κατάστασης. Ο δικαστής John McMahon είχε τότε δηλώσει ότι η κατηγορούμενη, εξαιτίας της σχιζοφρένειάς της, δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί πως η πράξη της ήταν ηθικά και νομικά λανθασμένη.

Μετά την απόφαση, η Bisesar παρέμεινε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μέχρι τα τέλη του 2021. Στη συνέχεια της επιτράπηκε να ζει στην κοινότητα υπό παρακολούθηση και να λαμβάνει εξωνοσοκομειακή θεραπεία. Στην πρόσφατη απόφασή του, το Συμβούλιο Επανεξέτασης ανέφερε ότι η γυναίκα έχει δείξει σταθερή προσήλωση στη θεραπεία της και έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή της.







«Παρότι η τραγωδία δεν μπορεί να αναιρεθεί και θα παραμένει πάντα στη μνήμη μας, η κυρία Bisesar δεν αποτελεί πλέον σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και ο νόμος επιβάλλει την πλήρη απαλλαγή της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.



Η οικογένεια της Rosemarie Junor δήλωσε ότι δεν έχει ξεπεράσει ποτέ την απώλεια της κόρης της, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Bisesar θα συνεχίσει να ακολουθεί πιστά τη φαρμακευτική και θεραπευτική της αγωγή. «Προσευχόμαστε να παραμείνει ασφαλής και να συνεχίσει να παίρνει τα φάρμακά της, ώστε να προστατεύεται η κοινωνία και να μην υπάρξει ποτέ ξανά παρόμοιο περιστατικό», ανέφεραν συγγενείς του θύματος.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στον Καναδά σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της κοινωνίας και τη μεταχείριση ατόμων που διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα ενώ πάσχουν από βαριές ψυχικές ασθένειες.

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