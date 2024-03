Γιατί κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος η γέφυρα στη Βαλτιμόρη - Άνθρωποι & οχήματα στο νερό (βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει η κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη, όταν πλοίο χτύπησε τη μια από τις κολώνες της και προκάλεσε μεμιάς την κατάρρευσή της.

Στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα ένα φορτηγό πλοίο με κοντέινερ χτύπησε την κολώνα της γέφυρας «Francis Scott Key Bridge» στον ποταμό Πατάπσκο στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, προκαλώντας την άμεση κατάρρευσή της.

Τα βίντεο προκαλούν σοκ:

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse

📌#Baltimore | #Maryland

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg

— Balling Gents 💰🔥🇺🇸🇬🇧 🇨🇳 (@Ballinggent) March 26, 2024