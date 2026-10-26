Γερμανία: Πάνω από 10.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα Austen

Περίπου 10.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στη νοτιοδυτική Γερμανία, εξαιτίας της καταιγίδας Austen, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Προβλήματα καταγράφηκαν στο Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου και σε γειτονικές κοινότητες, ενώ επηρεάστηκαν και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Badenova, οι ισχυρές ριπές ανέμου ξερίζωσαν δέντρα που έπεσαν πάνω σε γραμμές του δικτύου. Παράλληλα, μεταλλική στέγη αποκολλήθηκε από κτίριο και κατέληξε σε ηλεκτρική εγκατάσταση, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα, μέσω εναλλακτικών διαδρομών παροχής ρεύματος.

Προβλήματα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Η διακοπή ρεύματος επηρέασε και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Φράιμπουργκ, το οποίο περιόρισε προσωρινά τη λειτουργία των επειγόντων περιστατικών, εξυπηρετώντας μόνο ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο. Μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, οι υπηρεσίες του νοσοκομείου επέστρεψαν σταδιακά στην κανονική λειτουργία τους.

Η κακοκαιρία είχε ήδη προκαλέσει προβλήματα στη Γερμανία από την Παρασκευή. Το Σάββατο, η κατάρρευση σκαλωσιών σε λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων.





Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε για ριπές ανέμου άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, ενώ σε άλλα τμήματα της χώρας οι άνεμοι αναμενόταν να φτάσουν τα 85 χιλιόμετρα την ώρα.







Η καταιγίδα έπληξε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Πριν φτάσει στη Γερμανία, η καταιγίδα Austen είχε προκαλέσει προβλήματα στη Γαλλία, όπου την Παρασκευή περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στη συνέχεια, πέρασε από την Αγγλία και κινήθηκε προς το Βέλγιο και τη Γερμανία, προκαλώντας διαταραχές σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.

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