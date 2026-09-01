Γαλλία: Συναγερμός για σαλμονέλα από κολοκυθόσπορους - 81 τα κρούσματα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σαλμονέλας που συνδέονται με συγκεκριμένη παρτίδα κολοκυθόσπορων. Συνολικά 81 άνθρωποι ασθένησαν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ έξι χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Η έρευνα για τη δημόσια υγεία παραπέμπει σε κολοκυθόσπορους επεξεργασμένους από μια εταιρεία τροφίμων που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γαλλία και διαθέτει προϊόντα σε πολλά καταστήματα λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένης της αλυσίδας⁠ Grand Frais, αναφέρουν τα υπουργεία σε κοινή τους ανακοίνωση.







Έξι από αυτούς που μολύνθηκαν εισήχθησαν σε νοσοκομείο και δύο έλαβαν βοήθεια στα επείγοντα. Πλέον έχουν όλοι επιστρέψει στα σπίτια τους αφότου υποχώρησαν τα συμπτώματα. Τα προϊόντα ανακλήθηκαν.

Η σαλμονέλα είναι ένα γένος βακτηρίων που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως διάρροια, πυρετός και κοιλιακό άλγος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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