Φλόριντα: Δύο αλιγάτορες εισέβαλαν σε βεράντα σπιτιού και πάλεψαν

Δύο τεράστιοι αλιγάτορες μετέτρεψαν τη βεράντα ενός σπιτιού στη νοτιοδυτική Φλόριντα σε πεδίο μάχης, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε σοκ σε μια μητέρα, ενώ το μωρό της κοιμόταν λίγα μέτρα πιο μέσα στο σπίτι.

Η Κέιλα Μπέρες δήλωσε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα, πιστεύοντας αρχικά πως κάποιος προσπαθούσε να διαρρήξει το σπίτι της στην περιοχή Άβε Μαρία, περίπου 58 χιλιόμετρα από τη Νάπολη της Φλόριντα. Όταν όμως κοίταξε έξω, αντίκρισε δύο μεγάλους αλιγάτορες να παλεύουν άγρια στην κλειστή βεράντα του σπιτιού, όπου, όπως είπε, παίζουν συχνά τα παιδιά της.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι οι αλιγάτορες θα έμπαιναν στη βεράντα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κατέγραψε σε βίντεο τη σφοδρή σύγκρουση των δύο ζώων, τα οποία κατέστρεφαν τη μεταλλική προστατευτική κατασκευή της βεράντας καθώς συγκρούονταν μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια της μάχης, οι αλιγάτορες έπεσαν πάνω στις σήτες και τις μεταλλικές επιφάνειες, αφήνοντας πίσω αίματα, σκισμένα πλέγματα και παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα.

«Έμοιαζε ξεκάθαρα με μάχη για κυριαρχία ή περιοχή», είπε η Μπέρες, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για συμπεριφορά ζευγαρώματος, καθώς υπήρχε αίμα και, όπως περιέγραψε, «κομμάτια από τα πίσω άκρα» στα σαγόνια ενός από τα ζώα.

Η γυναίκα τόνισε ότι το μωρό της κοιμόταν εκείνη τη στιγμή σε μικρή απόσταση από το σημείο της συμπλοκής και παραδέχθηκε ότι αισθάνεται τυχερή που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε χειρότερα.

«Ήταν τρομακτικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετά το περιστατικό προειδοποίησε τους γείτονές της να προσέχουν ιδιαίτερα τα παιδιά και τα κατοικίδιά τους.

«Είπα σε όλους στη γειτονιά να έχουν τον νου τους στα παιδιά και στα σκυλιά τους. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και τα ζώα ήταν εξαιρετικά δυνατά», σημείωσε.

Ειδικοί στην άγρια ζωή που μίλησαν στο WINK εξήγησαν ότι, παρότι η εικόνα δύο αλιγατόρων να μάχονται σε οικιακή βεράντα φαίνεται ακραία, τέτοια περιστατικά δεν θεωρούνται ασυνήθιστα την περίοδο ζευγαρώματος, η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε εξέλιξη.

Ο φυσιοδίφης και περιβαλλοντικός εκπαιδευτής Ρομπ Χάουελ ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα αρσενικά συχνά εκδιώκουν νεότερους αλιγάτορες από τις περιοχές τους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται επιθετικές συγκρούσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι εντοπίζουν επιθετική συμπεριφορά αλιγατόρων δεν θα πρέπει να πλησιάζουν ούτε να επιχειρούν να παρέμβουν.

«Όταν αισθάνονται ότι απειλούνται ή παγιδεύονται, αντιδρούν αμυντικά και επιθετικά», εξήγησε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα, στην πολιτεία ζουν περίπου 1,3 εκατομμύρια αλιγάτορες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε λίμνες, κανάλια και υγροτόπους της νοτιοδυτικής Φλόριντα.

Οι θηλυκοί αλιγάτορες μπορούν να ξεπεράσουν τα 90 κιλά και να φτάσουν σε μήκος σχεδόν τριών μέτρων, ενώ τα αρσενικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα τέσσερα μέτρα και τα 225 κιλά.

Από το 1948 έως σήμερα έχουν καταγραφεί στη Φλόριντα περίπου 450 έως 500 περιστατικά δαγκωμάτων από αλιγάτορες, με περίπου 30 από αυτά να αποδεικνύονται θανατηφόρα.

Το 2023 καταγράφηκε η χειρότερη χρονιά των τελευταίων τριών δεκαετιών όσον αφορά τις επιθέσεις αλιγατόρων, με 23 επιβεβαιωμένα περιστατικά.

