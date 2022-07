Ερντογάν: Νέες δηλώσεις για Ελλάδα – «Δεν θέλουμε πόλεμο αλλά…»

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ξανά στη χώρα μας μετά την προσευχή της Παρασκευής δηλώνοντας ότι «δεν πρόκειται να πάμε σε πόλεμο με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν τηρεί τις υποσχέσεις της». Νωρίτερα και επιστρέφοντας από το ταξίδι του στη Μαδρίτη ο Ερντογάν επιτέθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να συναντηθούμε, αν δεν συμμορφωθεί».

Τώρα ο πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε τώρα για τις προθέσεις της χώρας του, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν τηρεί τη νομιμότητα: «εάν πρόκειται να ζήσουμε ειρηνικά ως γείτονες, γιατί παραβιάζετε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές σε πολύ λίγο χρόνο. Αν το κάνετε αυτό η αεροπορία μου θα δώσει την κατάλληλη απάντηση. Αν συνεχίσετε αυτό, οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να κάνουν το καθήκον τους. Αλλιώς, ο λαός θα ρωτήσει που είναι η αεροπορία μας».

#URGENT Türkiye has no desire to go to war with Greece, says President Erdogan, adding that Athens did not keep promises, violated air space 147 times

