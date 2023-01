Εντυπωσιακό βίντεο: Δύτες αποθανάτισαν ένα τεράστιο καλαμάρι μήκους 2,5 μέρων. 

Δύο δύτες στη δυτική Ιαπωνία κατάφεραν να αποθανατίσουν ένα τεράστιο καλαμάρι μήκους 2,5 μέρων.

Ο Γιοσούκε Τανάκα και η σύζυγός του Μίκι, εκπαιδευτές καταδύσεων στην Τογιούκα, στον νομό Χιόγκο, στη δυτική Ιαπωνία, ενημερώθηκαν για το τεράστιο καλαμάρι από έναν ένα ψαρά και αποφάσισαν να βγουν στα ανοιχτά με το σκάφος τους για να το βρουν.

«Ήταν εκεί, ένα τεράστιο καλαμάρι. Δεν είχε την ευκινησία πολλών ψαριών και θαλασσίων πλασμάτων. Τα πλοκάμια του και τα πτερύγιά του κινούνταν πολύ αργά», περιέγραψε ο Τανάκα.

«Μπορούσα να δω τα πλοκάμια του να κινούνται. Σκέφτηκα ότι θα ήταν επικίνδυνο να σε πιάσει και να σε παρασύρει αυτό το πλάσμα», συμπλήρωσε.

Yosuke Tanaka encountered an 8-foot-long giant squid while diving with his wife off the western coast of Japan. pic.twitter.com/jPZyqhDyA6

— CNN (@CNN) January 19, 2023