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ΚΟΣΜΟΣ

Από το σαλόνι της οικογένειας σε 7 γυμναστήρια: Η επιτυχία στην Αργεντινή με 1.200 μέλη άνω των 50 ετών

γυμναστήριο
clock 20:51 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια οικογενειακή ιδέα στην Αργεντινή εξελίχθηκε μέσα σε δύο χρόνια σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με επτά γυμναστήρια και περίπου 1.200 μέλη, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η αλυσίδα RA ξεκίνησε όταν ο Βαλεντίν Ανάγια πρότεινε στον πατέρα του, καθηγητή Φυσικής Αγωγής, να συγκεντρώσει τους ηλικιωμένους μαθητές του σε έναν κοινό χώρο, αντί να τους επισκέπτεται στα σπίτια τους. Το πρώτο γυμναστήριο λειτούργησε στο σαλόνι της οικογένειας και, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, η δραστηριότητα επεκτάθηκε στη Λα Πλάτα και το Μπουένος Άιρες.

Τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε άτομα άνω των 50 ετών, ακόμη και σε ηλικιωμένους άνω των 90, με στόχο τη διατήρηση της αυτονομίας, της κινητικότητας και της κοινωνικής τους επαφής. Κάθε συμμετέχων αξιολογείται ξεχωριστά και ακολουθεί πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις δυνατότητές του, με την επίβλεψη εξειδικευμένων επαγγελματιών. Η επιχείρηση απασχολεί πλέον σχεδόν 50 εργαζομένους και σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση.

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Γυμναστήριο Αργεντινή
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