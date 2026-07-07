Αλβανία και Ιταλία θα συνεδεθούν με υποθαλάσσια σήραγγα

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια υποδομών που έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη προβλέπει τη δημιουργία μιας μόνιμης οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στην Ιταλία και την Αλβανία, μέσω μιας τεράστιας υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από την Αδριατική Θάλασσα.

Οι υποθαλάσσιες σήραγγες θεωρούνται σήμερα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης μηχανικής. Σε αντίθεση με τα συμβατικά τούνελ που διανοίγονται μέσα σε βουνά ή υπεδάφη, οι συγκεκριμένες κατασκευές δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούνται σταθερές χερσαίες συνδέσεις ανάμεσα σε περιοχές που χωρίζονται από θάλασσες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αυτού του τύπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ευρώπη αποτελεί η Channel Tunnel που ενώνει τη Βρετανία με τη Γαλλία, ενώ αντίστοιχα μεγάλο έργο αποτελεί το υπό κατασκευή Fehmarnbelt Fixed Link, το οποίο θα συνδέσει τη Δανία με τη Γερμανία. Παρόμοιες τεχνολογίες έχουν επίσης αξιοποιηθεί σε μεγάλα έργα στην Ασία, κυρίως στην Ιαπωνία και την Κίνα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα τέτοιων υποδομών είναι ότι μπορούν να περιορίσουν την εξάρτηση από τις θαλάσσιες μεταφορές, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και διευκολύνοντας τόσο τις επιβατικές όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις που έχουν εξεταστεί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αφορά το λεγόμενο Vlora–Otranto Tunnel, ένα σχέδιο που προβλέπει τη σύνδεση της Αυλώνας στη νοτιοδυτική Αλβανία με το Οτράντο στη νότια Ιταλία, μέσω μιας υποθαλάσσιας διαδρομής κάτω από τα Στενά του Οτράντο, το θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει την Αδριατική από το Ιόνιο Πέλαγος.

Η ιδέα μιας μόνιμης σύνδεσης ανάμεσα στις δύο ακτές δεν είναι καινούργια. Οι πρώτες σκέψεις χρονολογούνται ήδη από τη δεκαετία του 1930, ενώ κατά καιρούς έχουν εξεταστεί διαφορετικές λύσεις, όπως η κατασκευή γέφυρας ή η δημιουργία σήραγγας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η υποθαλάσσια λύση θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως η πιο ρεαλιστική επιλογή από τεχνικής πλευράς.

Η πρόκληση, βέβαια, είναι τεράστια. Η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί στη θάλασσα ξεπερνά τα 70 χιλιόμετρα, ενώ μαζί με τα τμήματα πρόσβασης στις δύο χώρες το συνολικό μήκος του έργου θα μπορούσε να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 90 χιλιόμετρα. Εφόσον κατασκευαστεί, θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες σήραγγες που έχουν σχεδιαστεί παγκοσμίως, ξεπερνώντας σε μήκος ακόμη και τη Σήραγγα της Μάγχης, η οποία φτάνει τα 50,5 χιλιόμετρα.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά σε σχέση με τη σύνδεση Βρετανίας–Γαλλίας είναι ότι η πρόταση Ιταλίας–Αλβανίας δεν θα περιορίζεται στη σιδηροδρομική μεταφορά. Τα σχέδια προβλέπουν πιθανή συνύπαρξη οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, επιτρέποντας στα οχήματα να κινούνται απευθείας μέσα στη σήραγγα.

Με βάση τις υπάρχουσες προτάσεις, το έργο θα μπορούσε να περιλαμβάνει δύο κύριες σήραγγες για τρένα υψηλών ταχυτήτων και εμπορευματικές μεταφορές, βοηθητικές σήραγγες για εξαερισμό και συντήρηση, καθώς και ειδικούς διαδρόμους ασφαλείας και διαφυγής, σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Η δημιουργία μιας τέτοιας υποδομής θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις μεταφορικές ισορροπίες στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ταχύτερη σύνδεση της Ιταλίας με τα Βαλκάνια θα ενίσχυε το εμπόριο, τον τουρισμό και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Παράλληλα, όμως, οι τεχνικές δυσκολίες είναι εξαιρετικά μεγάλες. Τα Στενά του Οτράντο παρουσιάζουν σημαντικά βάθη, με τον μέσο όρο να βρίσκεται περίπου στα 300 μέτρα και σε ορισμένα σημεία να ξεπερνά τα 800 μέτρα. Για την κατασκευή θα απαιτούνταν προηγμένες τεχνολογίες, όπως ειδικοί μετροπόντικες (TBMs) για τη διάνοιξη στα βαθύτερα τμήματα, αλλά και πιθανώς άλλες τεχνικές λύσεις σε πιο ρηχές περιοχές.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η σεισμικότητα της περιοχής. Η γεωλογική θέση των Στενών του Οτράντο, κοντά σε ενεργές τεκτονικές ζώνες, απαιτεί ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Η τελική κατασκευή θα έπρεπε να διαθέτει προηγμένα αντισεισμικά συστήματα, ειδικούς αρμούς διαστολής, ενισχυμένες κατασκευές σκυροδέματος και συνεχή έλεγχο της στατικής κατάστασης της σήραγγας.

Παρά το εντυπωσιακό όραμα, το έργο παραμένει μέχρι σήμερα περισσότερο μια μακροπρόθεσμη ιδέα παρά ένα άμεσο κατασκευαστικό σχέδιο. Οι κυριότερες δυσκολίες αφορούν τόσο την τεχνική πολυπλοκότητα όσο και το τεράστιο οικονομικό κόστος.

Για σύγκριση, η Channel Tunnel κόστισε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ όταν ολοκληρώθηκε το 1994, ποσό που σε σημερινές τιμές αντιστοιχεί σε πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο όπως το Vlora–Otranto Tunnel θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο σε μήκος και πιθανότατα πιο απαιτητικό τεχνικά.

Έτσι, το συνολικό κόστος μιας τέτοιας σύνδεσης θα μπορούσε να ξεπεράσει σημαντικά τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που θα καθιστούσε απαραίτητη τη συμμετοχή μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών, αλλά και ιδιωτικών επενδυτών.

Αν τελικά υλοποιηθεί, θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα έργα μεταφορών του 21ου αιώνα, δημιουργώντας έναν νέο διάδρομο σύνδεσης ανάμεσα στην Ιταλία, τα Βαλκάνια και ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

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