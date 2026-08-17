Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 27χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μεταφέρθηκε 27χρονη, η οποία φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με to protothema.gr, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής, περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ακούγονταν έντονες φωνασκίες και θόρυβος από διαμέρισμα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι εντόπισαν το διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι η νεαρή γυναίκα έφερε εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο λαιμό και στο πρόσωπο. Ο 29χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι είχαν έναν έντονο λεκτικό καβγά και αρνήθηκε ότι την ξυλοκόπησε.

Τελικά, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Επιθεώρηση Εργασίας: Το 79% των περιστατικών βίας αφορά ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση

Μάκης Τριανταφυλλόπουλος: Πέθανε ο αδελφός του, δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος