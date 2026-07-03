Ιδρύεται νέο ΕΠΑΛ στη Χερσόνησο - Οι τρεις βασικοί τομείς σπουδών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου αποτελεί η ίδρυση του νέου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), η οποία πλέον έχει πάρει επίσημα τον δρόμο της υλοποίησης με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ. Το νέο σχολείο θα έχει έδρα τις Γούρνες Πεδιάδας και θα λειτουργήσει υπό τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Το ΕΠΑΛ Χερσονήσου θα λειτουργήσει με τρεις βασικούς τομείς σπουδών:

Διοίκηση και Οικονομία

Πληροφορική

Γεωπονία, Τρόφιμα και Περιβάλλον

Η ίδρυση του σχολείου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει συνολικά τον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στους νέους να ακολουθήσουν τον δρόμο της επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο τους. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον Δήμο Χερσονήσου τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει την ίδρυση από το σχολικό έτος 2026-2027 των ακόλουθων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.):

1. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ίασμου, με έδρα τον Ίασμο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, με τους παρακάτω τομείς:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

2. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καρλοβασίου, με έδρα το Καρλόβασι του Δήμου Δυτικής Σάμου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με τους παρακάτω τομείς:

Πληροφορικής

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διοίκησης και Οικονομίας

Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

3. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Βουργαρελίου, με έδρα το Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με τους παρακάτω Τομείς:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

4. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άνω Καλεντίνης, με έδρα την Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με τους παρακάτω Τομείς:

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Διοίκησης και Οικονομίας

Πληροφορικής

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

5. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά, με έδρα τον Λαγκαδά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους παρακάτω Τομείς:

Πληροφορικής

Μηχανολογίας

Διοίκησης και Οικονομίας

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

6. Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Χερσονήσου, με έδρα τις Γούρνες Πεδιάδας του Δήμου Χερσονήσου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τους παρακάτω Τομείς:

Διοίκησης και Οικονομίας

Πληροφορικής

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

7. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, με έδρα τη Μύκονο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με τον παρακάτω Τομέα:

Μηχανολογίας

Καταργούνται

Επίσης η ίδια απόφαση προβλέπει:

Την κατάργηση από το σχολικό έτος 2026-2027 του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ Γορτυνίας Αρκαδίας με έδρα τη Στεμνίτσα του Δήμου Γορτυνίας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Την κατάργηση από το σχολικό έτος 2026-2027 και τη μετατροπή σε Σχολικό Εργαστήριο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Πολυγύρου-ΗΡΩΝ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαβάστε επίσης:

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Νεκροί 18χρονος και 48χρονος σε δύο τροχαία σε Σέρρες και Πιερία