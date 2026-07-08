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Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Δύο μήνες μετά, οι πέντε αδερφές επιστρέφουν στο σπίτι

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clock 10:00 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι;

Επεισόδιο 88:  δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα, κουβαλώντας όσα έχασαν και όσα άντεξαν. Η Μελισσάνθη παλεύει με τη σιωπή της απώλειας, μέχρι που μια καθοριστική στιγμή στο ποτάμι τη φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει. Η Ιουλία, μέσα από τις αναμνήσεις της αγάπης που έζησε, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί ξανά παρούσα για όσους την χρειάζονται.

Η Ασπασία ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα με τη μητέρα της και βάζει λόγια σε επιλογές που την καθόρισαν. Η Μαγδαληνή επιστρέφει στο χωριό με την κόρη της, αναζητώντας γαλήνη και μια νέα αρχή μέσα στο πένθος. Γύρω τους, οι γυναίκες της οικογένειας υφαίνουν ξανά δεσμούς, στηρίζοντας η μία την άλλη. Το ποτάμι κυλά, όπως πάντα, παίρνοντας μαζί του τον πόνο και αφήνοντας χώρο 

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