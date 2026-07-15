Σπύρος Μπιμπίλας: "Η απώλειά της είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου"

Ο θάνατος της Μάρως Κοντούσκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε σε εκπομπή του Action και αναφέρθηκε στη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τονίζοντας πως η απώλειά της αποτελεί «πολύ μεγάλο πλήγμα» για τον ηθοποιό.

«Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρω Κοντού που ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της ζωής. Για εμάς είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, είχε τα τελευταία χρόνια νέους ανθρώπους δίπλα της. Από τους αγαπημένους της ανθρώπους ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που για εκείνον είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί έχουν πολύ φιλική σχέση. Έχουν παίξει μαζί και σε σειρές και σε ταινίες. Συνεργαζόντουσαν πολύ τακτικά, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχε μπει στη ζωή των θεατών και των πολιτών αυτής της χώρας, ήταν πολύ αγαπημένοι», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Μάρω Κοντού δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν και καλή ζωγράφος. Κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Θυμάμαι το χιούμορ της και ότι της λέγαμε να μην καπνίζει. Έχει αφήσει μεγάλο στίγμα. Έκανε μία πολύ σημαντική πορεία και δούλευε μέχρι πριν από λίγους μήνες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Ο Γκλέτσος εξήγησε γιατί είχε πει «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές»

Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»