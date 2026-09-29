Μαζωνάκης: Παραιτούνται από την υπεράσπιση της γιατρού οι συνήγοροι του συζύγου της

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά τη νομική εκπροσώπηση της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της 56χρονης, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα εκπροσωπούν αποκλειστικά τον 58χρονο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για την ίδια υπόθεση.

Όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους, η απόφαση να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της συζύγου του, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση, οφείλεται αποκλειστικά σε νομικούς λόγους.

Οι δύο δικηγόροι κάνουν λόγο για «δικονομικά αναγκαίο» περιορισμό της εκπροσώπησής τους, λόγω της διαφορετικής πραγματολογικής βάσης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Όπως σημειώνουν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Πρόκειται για μία απόφαση που αναμενόταν να παρθεί, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα «δείξουν» αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

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