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Κοντού: Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία της επιθυμία

Κοντού
clock 10:00 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, βρέθηκε στο αγαπημένο στέκι της και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας την τελευταία επιθυμία που του είχε εκφράσει η σπουδαία ηθοποιός.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα εκφωνήσει και τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της Μάρως Κοντού, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00, στη Μητρόπολη Αθηνών.

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Μάρω Κοντού Νικήτας Κακλαμάνης
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