Χριστίνα Σάλτη: «Μιλάω για τη μαμά μου σαν να μην έχει ”φύγει”, είναι μέσα μου»

Η Χριστίνα Σάλτη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δύσκολη απώλεια της μητέρας της, ενώ μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ποιος άνθρωπος στάθηκε στο πλευρό της και τη στήριξε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της ζωής της.

«Γενικά οι απώλειες είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η μαμά μου είναι μέσα μου, είναι σαν να είμαι εγώ η μαμά μου. Εν τω μεταξύ ακόμα μιλάω λες και η μαμά μου δεν έχει φύγει. Μιλάω στον ενεστώτα. Μου λένε όλοι “καλέ, είναι εδώ;”. Λέω “βρε παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω στον παρελθοντικό χρόνο”. Κάπως έτσι. Αλλά γενικά το να είσαι δραστήριος και κάτι να κάνεις κάθε μέρα σε κάνει να ξεχνιέσαι», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο και απάντησε: «Πώς λένε; Είμαι πολύ καλά. Είμαι ωραία, είμαι ωραία. Χαίρομαι γιατί, ξέρεις, και μετά την απώλεια της μαμάς μου, είχα ένα στήριγμα καλό ψυχικά».

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