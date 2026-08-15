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GOSSIP - LIFESTYLE

Αυτιάς: «Πήγα στην Τήνο χωρίς να το γνωρίζει κανείς, όταν μπήκα στον Ναό έτρεχαν τα ποτάμι δάκρυα ευγνωμοσύνης»

γιώργος αυτιάς
clock 10:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Αυτιάς παραχώρησε συνέντευξη στο Secret και αναφέρθηκε στην βαθιά του πίστη, αλλά και την αποχή του από την τηλεόραση, στην οποία όπως λέει ο ίδιος θα επέστρεφε μόνο ως καλεσμένος.

Επιστροφή στην τηλεόραση; Και γιατί άφησες µια εκποµπή του 40% για την Ευρωβουλή;

Σάσα, 35 χρόνια ήταν πολλά. Η τηλεόραση δεν είναι Μητρόπολη… Εχουν σειρά πολλοί άξιοι νέοι. Αλλωστε, ό,τι δεν ανανεώνεται πεθαίνει. Θέλω να σου αποκαλύψω, επίσης, ότι βαρέθηκα τους αδιάβαστους πολιτικούς. ∆εν γνώριζαν βασικά κοινωνικά θέµατα. Μάλιστα, κάποιος βουλευτής ένα πρωί µού ζήτησε να µην τον ρωτήσω για µισθό, φόρο, σύνταξη, επιδόµατα και εθνικά!

Και τι του είπες;

Αν θέλεις εκποµπή για το πέταγµα της πεταλούδας, υπάρχουν εκποµπές να µιλήσεις όσο θέλεις. Κατάλαβες τι περνούσα; Ασε που άλλο ρώταγα και άλλο έλεγαν… Ασε που τους έστελναν λάθος απαντήσεις στα κινητά οι σύµβουλοί τους…

∆ιαβάζουν σήµερα οι νέοι δηµοσιογράφοι, όπως εσύ, που κυνηγούσες το θέµα;

Αλλοι ναι και πάνε µπροστά… Αλλοι αντιγράφουν ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ κακό.

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