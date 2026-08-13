Ξύπνησε πολική αρκούδα με κόρνα – Του επιβλήθηκε πρόστιμο!

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Πρόστιμο 4.550 ευρώ επιβλήθηκε σε ταραξία που ξύπνησε για πλάκα μια πολική αρκούδα, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι αρχές του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε πλοίο που έπλεε σε φιορδ περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο.







«Οι επιβαίνοντες διέκριναν μια πολική αρκούδα που κοιμόταν» δήλωσε ο κυβερνήτης του Σβάλμπαρντ σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα πρόσωπο μέσα στο πλοίο χρησιμοποίησε τότε την κόρνα ομίχλης του σκάφους για να ξυπνήσει το ζώο, το οποίο μετακινήθηκε σε άλλο μέρος» πρόσθεσε.

Ο τοπικός κανονισμός προβλέπει ότι «απαγορεύεται να ενοχλεί κανείς χωρίς λόγο, να προσελκύει ή να καταδιώκει μια πολική αρκούδα», η οποία είναι από το 1972 προστατευόμενο είδος στο Σβάλμπαρντ.

Περίπου 260 πολικές αρκούδες είχαν καταγραφεί στο αρχιπέλαγος κατά την τελευταία καταμέτρηση το 2015.

Το είδος απειλείται από την κλιματική αλλαγή, η οποία λιώνει τον πάγο που χρειάζονται τα ζώα για να κυνηγούν φώκιες, την κύρια πηγή τροφής τους.

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