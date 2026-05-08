Τουρκία: Υπουργός λέει ότι η θέλει να φτάσει στη Σελήνη το 2027

Η Τουρκία θα φτάσει στη Σελήνη το 2027, χρησιμοποιώντας τον υβριδικό κινητήρα πυραύλου που ανέπτυξε η ίδια, και θα γίνει η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει την τεχνολογία αυτή στον μακρινό διάστημα, δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ κατά τη διάρκεια της SAHA 2026, της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας, Αεροδιαστημικής και Διαστημικής Βιομηχανίας στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Ο υπουργός Κατζίρ ανέφερε ότι η Τουρκία στοχεύει να μεταφέρει «τα επιτεύγματα που έχει σημειώσει στους τομείς της άμυνας και της αεροπορίας σε άλλους κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς, με τις διαστημικές τεχνολογίες να συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων».

Η παγκόσμια διαστημική οικονομία έχει ξεπεράσει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και αναμένεται να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε λίγα χρόνια, ανέφερε ο Κατζίρ.

«Στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε τις εκτενείς ικανότητες που έχουμε συσσωρεύσει στις δορυφορικές τεχνολογίες ως μοχλό για τους στόχους της Τουρκίας στον βαθύ διάστημα κατά την επόμενη περίοδο», δήλωσε ο Κατζίρ. Ένα από τα έργα προτεραιότητας είναι το Πρόγραμμα Σελήνης, πρόσθεσε.

«Η Τουρκία θα φτάσει στη Σελήνη το 2027 εκτοξεύοντας τον δικό της εθνικό υβριδικό κινητήρα πυραύλου και θα γίνει η πρώτη χώρα που θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία στο βαθύ διάστημα και θα της δώσει ιστορία στο βαθύ διάστημα», δήλωσε ο Κατζίρ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι το έργο όχι μόνο θα καταστήσει την Τουρκία μία από τις λίγες χώρες που θα φτάσουν στη Σελήνη, αλλά θα τη βοηθήσει επίσης να αναπτύξει διαστημικά σκάφη ικανά για τροχιακή μεταφορά δορυφόρων.

Ο Κατζίρ ανέφερε επίσης ότι η ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος.

Ο Κατζίρ δήλωσε ότι ένα άλλο μέρος αυτού του στόχου είναι η δημιουργία ενός εθνικού διαστημικού λιμένα, προσθέτοντας ότι η κατασκευή του έχει ήδη ξεκινήσει στη Σομαλία.

