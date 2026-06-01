Το απλό κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που βοηθά τα φυτά να αντέξουν τη ζέστη του καλοκαιριού

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη απώλεια υγρασίας από το έδαφος, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη των φυτών. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, πολλοί κηπουροί εφαρμόζουν μια εύκολη και οικονομική λύση: τοποθετούν πλαστικά μπουκάλια με νερό μέσα στο χώμα, κοντά στις ρίζες.

Η μέθοδος λειτουργεί ως ένα αυτοσχέδιο σύστημα στάγδην άρδευσης, καθώς το νερό απελευθερώνεται αργά και σταθερά, διατηρώντας την απαραίτητη υγρασία στο ριζικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι απώλειες από την εξάτμιση και αποφεύγονται οι απότομες μεταβολές στην υγρασία του εδάφους που μπορούν να στρεσάρουν τα φυτά.

Για την κατασκευή του συστήματος αρκεί ένα πλαστικό μπουκάλι, στο οποίο ανοίγονται μικρές τρύπες στο κάτω μέρος ή στα πλαϊνά. Στη συνέχεια θάβεται δίπλα στο φυτό, αφήνοντας το στόμιο εκτός εδάφους ώστε να μπορεί να γεμίζει εύκολα με νερό. Το μέγεθος του δοχείου επιλέγεται ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού, από μικρά μπουκάλια για λαχανικά έως μεγαλύτερα δοχεία για θάμνους και δέντρα.

Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής μπορεί να ενισχυθεί με την τοποθέτηση οργανικού εδαφοκαλύμματος γύρω από το φυτό, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και μειώνει την ανάπτυξη ζιζανίων. Οι ειδικοί συνιστούν να γίνεται δοκιμή του συστήματος πριν από περιόδους απουσίας, ώστε να διαπιστωθεί ότι η παροχή νερού είναι επαρκής και δεν προκαλεί υπερβολική υγρασία.

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί μια απλή και οικονομική λύση για λαχανικά, εσπεριδοειδή και άλλα φυτά κήπου, βοηθώντας τα να αντέξουν τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού με λιγότερη κατανάλωση νερού.

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