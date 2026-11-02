Σας παίρνουν τηλέφωνο και δεν σας μιλούν; Δείτε τι συμβαίνει εκείνη την ώρα

Αυξάνονται οι κλήσεις από άγνωστους αριθμούς κατά τις οποίες ο παραλήπτης απαντά, αλλά δεν ακούει κανέναν στην άλλη άκρη της γραμμής. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργία τηλεφωνικών κέντρων, οι σιωπηλές κλήσεις μπορεί να αποτελούν και μέρος οργανωμένων προσπαθειών εξαπάτησης. Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky, αυτοματοποιημένα συστήματα μπορεί να καλούν αριθμούς προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι ενεργοί και αν οι χρήστες απαντούν.

Η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για μελλοντικές ανεπιθύμητες κλήσεις ή απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες ενδέχεται να επιχειρούν να συλλέξουν δείγματα της φωνής των χρηστών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε συνδυασμό με άλλες ηχογραφήσεις, για τη δημιουργία ψεύτικων φωνητικών μηνυμάτων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέχεια, μπορεί να επιχειρήσουν να υποδυθούν συγγενικά ή οικεία πρόσωπα, ζητώντας χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.Η Kaspersky συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν να επιστρέφουν κλήσεις σε άγνωστους αριθμούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπέρογκων χρεώσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διεθνείς αριθμούς αυξημένης χρέωσης. Επίσης, εάν απαντήσουν και διαπιστώσουν ότι επικρατεί σιωπή, καλό είναι να τερματίζουν την κλήση, να αποκλείουν τον ύποπτο αριθμό και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς.

Σε κάθε περίπτωση, μία μεμονωμένη σιωπηλή κλήση δεν σημαίνει ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια του τηλεφώνου ή των προσωπικών δεδομένων.Υπενθυμίζεται ότι οι συνδρομητές μπορούν να ζητήσουν δωρεάν από τον πάροχό τους την εγγραφή του αριθμού τους στο Μητρώο του Άρθρου 11, ώστε να εξαιρεθούν από τις νόμιμες κλήσεις τηλεπροώθησης. Παράλληλα, μπορούν να ενεργοποιήσουν τις λειτουργίες προστασίας από ανεπιθύμητες κλήσεις που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Για περιστατικά οικονομικής απάτης υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μέσω του 11188.

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