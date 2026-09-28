Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου – Τι απαγορεύεται και οι ποινές για τους παραβάτες

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Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για τις ώρες κοινής ησυχίας, με τους πολίτες να πρέπει να προσέξουν τις αλλαγές τόσο στη μεσημβρινή όσο και στη νυχτερινή ζώνη.

Το χειμερινό ωράριο εφαρμόζεται κάθε χρόνο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου, ενώ η παραβίαση των σχετικών διατάξεων δεν είναι απλώς μια «παρατήρηση από τον γείτονα», καθώς μπορεί να έχει και ποινικές συνέπειες.

Οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία και την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, κατά τη χειμερινή περίοδο οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας είναι:

Μεσημβρινή ησυχία: 15:30 – 17:30

Νυχτερινή ησυχία: 22:00 – 07:30

Ως χειμερινή περίοδος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Μαρτίου.

Αντίστοιχα, κατά τη θερινή περίοδο, από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00–17:30 και 23:00–07:00.Ενημέρωση Δήμου

Τι απαγορεύεται στις ώρες κοινής ησυχίας

Οι απαγορεύσεις δεν περιορίζονται μόνο στη δυνατή μουσική.

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Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται, μεταξύ άλλων:

• Εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν έντονο θόρυβο.

• Η λειτουργία μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων συσκευών σε υψηλή ένταση.

• Φωνασκίες, θορυβώδεις χοροί και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις μέσα σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

• Τραγούδια, φωνές και δυνατή μουσική σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους κατοικημένων περιοχών.

• Θορυβώδεις δραστηριότητες σε καφενεία και άλλα καταστήματα.

• Φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων όταν προκαλείται έντονος θόρυβος.Ειδησεογραφικό Περιεχόμενο

• Η θορυβώδης λειτουργία κινητήρα οχήματος που βρίσκεται σε στάση.

• Η άσκοπη χρήση σειρήνων, συναγερμών και άλλων ηχητικών συστημάτων.

Τι ισχύει για εργασίες και μερεμέτια

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε οικοδομικές ή άλλες θορυβώδεις εργασίες.

Τρυπάνια, κομπρεσέρ και άλλες εργασίες που προκαλούν θόρυβο δεν επιτρέπονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που δεν μπορούν να αναβληθούν μπορεί να επιτραπεί εργασία που προκαλεί θόρυβο, ύστερα από ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Τι ισχύει για τα κατοικίδια

Η Αστυνομική Διάταξη προβλέπει επίσης υποχρεώσεις για όσους έχουν κατοικίδια ζώα ή πτηνά.

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Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα ζώα τους να μη διαταράσσουν την ησυχία των περιοίκων.Ερευνα Ρεπορτάζ

Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της κοινής ησυχίας δεν αφορά αποκλειστικά μουσική, πάρτι ή εργασίες.

Τι ισχύει για καταστήματα και δυνατή μουσική

Ιδιαίτερες προβλέψεις υπάρχουν και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μουσικής δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται απεριόριστη ένταση. Η μουσική πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και χωρίς να προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων.

Η παραβίαση των σχετικών κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε αστυνομικό έλεγχο και στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μπορεί να γίνει σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας;

Ναι. Η διατάραξη κοινής ησυχίας μπορεί να οδηγήσει σε σύλληψη και σχηματισμό δικογραφίας.

Μάλιστα, υπάρχουν και πρόσφατες περιπτώσεις στις οποίες η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ποια είναι η ποινή

Με το άρθρο 10 του Ν. 4637/2019 προβλέφθηκε ότι οι παραβάσεις των σχετικών προεδρικών και αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με:

φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε καταγγελία για θόρυβο οδηγεί αυτομάτως σε ποινή πέντε μηνών. Η συγκεκριμένη ποινική μεταχείριση κάθε υπόθεσης εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά και την κρίση των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων.

Από 1η Οκτωβρίου θυμόμαστε δύο ωράρια

Για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027 κρατήστε τις δύο βασικές ώρες:

15:30 – 17:30

και

22:00 – 07:30

Το χειμερινό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Οι πολίτες μπορούν να συμβουλεύονται και την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ώρες κοινής ησυχίας.

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