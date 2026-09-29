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ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθη 15χρονος μαθητής για ξυλοδαρμό 14χρονου σε σχολείο

βία
clock 17:42 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 14χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από καυγά με έναν 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες, Δεύτερα 28 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12 το μεσημέρι, ένας 15χρονος επιτέθηκε με γροθιές σε έναν 14χρονο τραυματίζοντας τον στο κεφάλι.

Μετά το περιστατικό, ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.

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