Το πλήρες ψηφοδέλτιο του Μανώλη Φραγκάκη για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Το πλήρες ψηφοδέλτιο του Μανώλη Φραγκάκη για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Το πλήρες ψηφοδέλτιο του συνδυασμού "Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας" κατέθεσε στο πρωτοδικείο ο Φραγκάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Υποψήφιος Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας.
Αναλυτικά το ψηφοδέλκτιο έχει ως εξής:
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Εκλογική Περιφέρεια Αρκαλοχωρίου
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΓΕΡΑΣΙΜΑΚΗ-ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ-ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ (ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΗ) ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
7. ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
8. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
10. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
11. ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
12. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
13. ΚΡΙΘΙΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
15. ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
16. ΜΟΥΡΑΤΗ - ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ )
17. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΜΠΑΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21. ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
24. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Θραψανού
1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
5. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εκλογική Περιφέρεια Καστελλίου
1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΚΑΜΙΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
9. ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΧΑΤΖΑΚΗ-ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΝΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων
Κοινότητα Αρκαλοχωρίου
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
5. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ- ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΛΥΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ-ΑΣΛΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΙΑΜΠΑΜΠΑΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοινότητα Γαρίπας
1. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ΠΑΤΕΝΤΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ
4. ΚΑΛΟΥΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Κοινότητα Θραψανού
1. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
4. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
Κοινότητα Κασσάνων
1. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
3. ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΙΛΙΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Κοινότητα Καστελλιανών
1. ΚΟΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινότητα Νιπιδιτού
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
6. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Κοινότητα Παναγιάς
1. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
2. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κοινότητα Παρτίρων
1. ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Κοινότητα Σκινιά
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
2. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
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