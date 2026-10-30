Η CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables Ανάμεσά τους και η Κρητικιά Άννα Ντουντουνάκη

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Η CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables, μια ομάδα κορυφαίων αθλητών και αθλητικών ομάδων που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις, το ήθος και τη διαδρομή τους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Κρητικιά πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, η οποία μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Νίκο Παπαγγελή, την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και την πρόσφατη προσθήκη, τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Θέτιδας Βούλας.

Αυτοί είναι οι inCrediables της CrediaBank. Αθλητές και ομάδες που υπερβαίνουν προσδοκίες και στερεότυπα, εμπνέοντας με την προσπάθεια, το ήθος και τις επιτυχίες τους. Μέσα από τις διαφορετικές ιστορίες τους, η Τράπεζα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της συμπερίληψης.

Καμία επιτυχία δεν είναι ατομική. Πίσω από κάθε διάκριση, κάθε ρεκόρ και κάθε νίκη υπάρχουν άνθρωποι που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός στόχου. Οικογένειες, προπονητές, συναθλητές και ομάδες που στηρίζουν την προσπάθεια και μοιράζονται τις προκλήσεις της διαδρομής.

Ας τους γνωρίσουμε:

Εμμανουήλ «Manolo» Καραλής: Κάθε άλμα έχει τη δική του ομάδα

Ο Εμμανουήλ «Manolo» Καραλής έχει καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του άλματος επί κοντώ παγκοσμίως, με σημαντικές διακρίσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πίσω από τις επιτυχίες του βρίσκονται χρόνια συστηματικής προπόνησης, αφοσίωση και πειθαρχία, αλλά και η σταθερή παρουσία των ανθρώπων που τον στηρίζουν. Η οικογένεια, οι προπονητές και η ομάδα του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής του πορείας.

Με αυθεντικότητα, χαμόγελο και αποφασιστικότητα, ο Manolo συνεχίζει να θέτει υψηλότερους στόχους, εκπροσωπώντας τη δύναμη της εξέλιξης και της εμπιστοσύνης.

Άννα Ντουντουνάκη: Η πρωταθλήτρια κολύμβησης που ξεχωρίζει για την ψυχή και την αυθεντικότητά της

Με καταγωγή από τα Χανιά, η Άννα Ντουντουνάκη με τη δύναμη και την αυθεντικότητα της Κρήτης, του τόπου μας που μαθαίνει τους ανθρώπους του να αντέχουν, να εξελίσσονται και να προχωρούν με ψυχή και πάθος, είναι κι εκείνη επάξια μία inCrediable!

Με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και μια πορεία χτισμένη με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, η Άννα εξελίσσεται διαρκώς, θέτοντας νέους στόχους. Η πεταλούδα, το αγώνισμα που την καθιέρωσε, απαιτεί δύναμη, τεχνική και επιμονή, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τη δική της inCrediable διαδρομή.

Η κρητικιά πρωταθλήτρια συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάθε νέα πρόκληση ως ευκαιρία να εξελιχθεί και να θέσει νέους στόχους. Η συμμετοχή της στους inCrediables αναδεικνύει την αξία της επιμονής, της προσωπικής προσπάθειας και της στήριξης που χρειάζεται κάθε αθλητής στην πορεία προς την επιτυχία.

Νίκος Παπαγγελής: Η δύναμη της προσπάθειας και των ίσων ευκαιριών

Ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής εκπροσωπεί τη δύναμη της θέλησης, της ανθεκτικότητας και της συνεχούς προσπάθειας.

Μέσα από τη διαδρομή του στον αθλητισμό, αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής προπόνησης, της υποστήριξης και της ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες. Κάθε αγώνας και κάθε νέος στόχος αποτελούν μέρος μιας πορείας που απαιτεί αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις προσωπικές δυνατότητες.

Ως μέλος των inCrediables, ο Νίκος Παπαγγελής αναδεικνύει την αξία της συμπερίληψης και την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τους στόχους του.

Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών: Η συνεργασία στην κορυφή

Με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών έχει εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Στην υδατοσφαίριση, η ατομική ικανότητα συνδυάζεται με τη συνοχή, την εμπιστοσύνη και τον συντονισμό. Κάθε επιτυχημένη προσπάθεια προϋποθέτει συνεργασία και κοινή προσήλωση στον στόχο.

Οι αθλήτριες της Εθνικής αποτελούν παράδειγμα ομαδικότητας και γυναικείας ενδυνάμωσης, με τις επιτυχίες τους να εμπνέουν τις νεότερες γενιές και να αναδεικνύουν τη δυναμική του γυναικείου αθλητισμού.

Η CrediaBank δίπλα σε κάθε προσπάθεια

Οι inCrediables εκφράζουν αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της CrediaBank: την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τον σεβασμό και την πίστη στη δυνατότητα των ανθρώπων να υπερβαίνουν προσδοκίες και στερεότυπα.

Όπως στον αθλητισμό, έτσι και στην καθημερινή ζωή, κάθε στόχος απαιτεί προσπάθεια, συνέπεια και ουσιαστική υποστήριξη. Η CrediaBank επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους σε κάθε σημαντικό τους βήμα, από μια προσωπική απόφαση μέχρι την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αυτό εκφράζει και η υπόσχεση «η τράπεζά σου»: μια σύγχρονη τραπεζική σχέση που βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών, στην εμπιστοσύνη και στη διαρκή υποστήριξη.

Με τους inCrediables, η CrediaBank στηρίζει αθλητές και ομάδες στη διαδρομή προς την εκπλήρωση των στόχων τους, αναδεικνύοντας παράλληλα αξίες που έχουν σημασία για ολόκληρη την κοινωνία.

Από τις ρίζες μας στην Κρήτη, μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, σχεδιάζουμε μαζί το επόμενο βήμα.

Γιατί η πρόοδος δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι κοινή πορεία.

Μαζί, πηγαίνουμε πιο μακριά.

CrediaBank. Η τράπεζά σου.