Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στις 27 Αυγούστου-Τα θέματα που θα συζητηθούν

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Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας, αριθμ. 2). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026, (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1. Διόρθωση - συμπλήρωση της απόφασης 73/26 Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Σύσταση επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01-07-2026 έως 31/12/2028, ως προς τα αναπληρωματικά μέλη του πρακτικού εκλογής μελών της επιτροπής, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 7/2026 (πρακτικό 7/05-08-2026) σε ορθή επανάληψη απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 τοπικής αρμοδιότητας Ηρακλείου - Λασιθίου.

- (εισηγήτρια η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Μαλανδράκη - Κρασουδάκη Σοφία)

1.2. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2026 της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και την αριθμ. 699/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγητής ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

1.3. Ψήφιση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2026 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ )

1.4. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2026 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ )

1.5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2025 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και την αριθμ. 679/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ )

1.6. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής της Π.Ε. Ηρακλείου, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την καταστροφή κινητών πραγμάτων άνευ αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 560 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

- (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

1.7. Έγκριση σύστασης νέας Επιτροπής αξιολόγησης περιουσιακών στοιχείων της Π.Ε. Ηρακλείου, βάσει του άρθρου 563 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α’):«Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και κατάργηση της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

- (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

1.8. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων: α) γηπέδου επί της οδού Δωδώνης, στην περιοχή Χρυσοπηγή Ηρακλείου, εμβαδού 200,62 τ.μ. και β) γηπέδου επί της οδού Δωδώνης, στη συνοικία Χρυσοπηγή Ηρακλείου, εμβαδού 227,60 τ.μ., - ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κρήτης προς το Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του 50ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

- (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

1.9. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης επί της οδού Μονής Καρδιωτίσσης 56, προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) για τη στέγαση της έδρας και των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

- (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

1.10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Χανίων - Καθορισμός κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

- (εισηγητές ο κ. Στυλιανός Βοργιάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Π.Κ. και ο κ. Αντώνιος Παπαδάκης, Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.)

1.11. Έγκριση παράτασης εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», Αναδόχου: «P & C DEVELOPMENT S.A.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

- (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Γενικός Διευθυντής Υποδομών)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1. Έγκριση χορήγησης του προβλεπόμενου γάλακτος σε χρηματική παροχή στους δικαιούχους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου(Ν 5143/2024), σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

- (εισηγητές ο κ. Στυλιανός Βοργιάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Π.Κ. και ο κ. Αντώνιος Παπαδάκης, Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση μερικής ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την δια πλάτυνση του δρόμου Καλουδιάνα - Βουλγάρω - Τοπόλια Χ.Θ. 5+030 έως 5+655,07 και 5+655,07 έως 7+408,18μ , Β’ τμήμα Βουλγάρω - Τοπόλια (στην Χ.Θ. 6+460 & 6+530), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

- (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

4. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.1. Έγκριση απόσυρσης (οριστική διαγραφή) από την κυκλοφορία των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-9863, ΚΗΥ-9864 και ΚΗΥ-4773 υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

- (εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου)

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