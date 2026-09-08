Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης σε δύο δόσεις, για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησιών το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων εμβαδού στα Ο.Τ. 2175, 2176, 2191 και 2172Α της Περιοχής Πράξης Εφαρμογής «Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνι» του Δήμου Ηρακλείου.



2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΔΕΥΑΗ για την υλοποίηση της Δράσης 23 με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ», της Πράξης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Ηρακλείου».



3. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ».



4. Έγκριση σχεδίων για την υλοποίηση πεζοδρομίων από τη Διεύθυνση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.



5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.



6. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για την έγκριση υποβολής αίτησης παράτασης της υπαγωγής και επιχορήγησης για τη συνέχιση της απασχόλησης ωφελουμένων στο Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55–67 ετών σε ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού».



7. Εξειδίκευση δαπάνης υπηρεσιών με τίτλο : Προετοιμασία φακέλων για τη συμμετοχή στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».



8. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 41η Philoxenia Hotelia που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Νοεμβρίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.



9. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.



10. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.



11. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για μεταφορά χρηματικών υπολοίπων και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηρακλείου που διατηρεί στην Credia Bank και Eurobank A.E.



12. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για μεταφορά ποσών Τραπεζικών λογαριασμών από την Τράπεζα ALPHA BANK στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.



13. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ε.Ο.Κ. στη Θέρισο, προς εξυπηρέτηση της κας Φ.Φ.



14. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφόρου Θερίσου, προς εξυπηρέτηση του κ. Σ.Ι.

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