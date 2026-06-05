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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΦΗ: Παρουσιάζονται τη Δευτέρα (8/6) τα εισιτήρια διαρκείας
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΟΦΗ
clock 13:10 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η διοίκηση του ΟΦΗ θα παρουσιάσει σε αίθουσα του Παγκρητίου Στάδιο,τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, στην αίθουσα τύπου του Παγκρητίου σταδίου.

Η νέα χρονιά έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φίλους του συλλόγου, αφού ο ΟΦΗ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αναμένεται να δώσει τουλάχιστον τέσσερις εντός έδρας αναμετρήσεις είτε στο Europa League είτε στο Conference League.

Οι λεπτομέρειες για τις τιμές, τις κατηγορίες των καρτών και τα προνόμια των κατόχων θα γίνουν γνωστές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο πλευρό της ομάδας.

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