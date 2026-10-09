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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση νερού άρδευσης - 10 ημέρες για ενστάσεις

ΠΟΤΙΣΜΑ
clock 19:37 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ποσοτήτων κατανάλωσης νερού άρδευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 (Α΄ εξάμηνο 2026).

Οι ενδείξεις των υδρομέτρων άρδευσης αποτυπώνονται στα συνημμένα αρχεία που παρατίθενται στην επίσημη σελίδα του Δήμου:  https://l1nq.com/ukh2a2s.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης των καταγεγραμμένων μετρήσεων και ποσοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σχετικό αιτιολογημένο αίτημα στο αρμόδιο Τμήμα Άρδευσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα ακόλουθα στοιχεία:

Τηλέφωνα: 2891340405, 2891340442, 2891340400

Email: [email protected]

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