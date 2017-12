Δύο σημαντικές έρευνες που έγιναν από δύο πανεπιστήμια (στο Λονδίνο και στην Πενσυλβάνια) διαπίστωσαν ότι 1 στους 6 γονείς δίνει στα παιδιά του αλκοόλ μέχρι την ηλικία των 14 ετών, όταν το σώμα και ο εγκέφαλός τους δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο «Journal of Adolescent Health», όταν πρόκειται για την παροχή αλκοόλ σε εφήβους, οι κύριοι ένοχοι είναι οι μορφωμένοι γονείς των λευκών παιδιών καθώς, όπως διαφάνηκε στη μελέτη, πολύ λίγοι γονείς από εθνικές μειονότητες δήλωσαν ότι επέτρεψαν την πρόωρη κατανάλωση αλκοόλ στα παιδιά τους ( μόνο το 2%).

Η μελέτη συμπεριέλαβε στοιχεία όπως ποια είναι η εθνικότητα των συμμετεχόντων, ποιοι είναι οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους να πίνουν αλκοόλ στο σπίτι και το μέγεθος του ποτηριού που χρησιμοποιούν, ειδικά για τους καταναλωτές κρασιού.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από 10.000 παιδιά για τη μελέτη «Millennium Cohort», οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας διαπίστωσαν ότι ακόμα και γονείς που οι ίδιοι έκαναν ελαφριά ή μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ήταν εξίσου πιθανό να αφήσουν τα παιδιά τους να πίνουν αλκοόλ όπως και οι γονείς που έκαναν πολύ μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Πολλοί γονείς μπορεί να πιστεύουν ότι ενεργούν υπεύθυνα, αλλά αυτό δεν υποστηρίζεται από καμία έρευνα, ανέφεραν οι ειδικοί.

Η καθηγήτρια Jennifer Maggs (Professor, Human Development and Family Studies) στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι γονείς των κοινωνικά ευνοημένων παιδιών μπορεί να πιστεύουν ότι επιτρέποντας στα παιδιά να πίνουν θα τους διδάξουν υπεύθυνη χρήση. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που στηρίζουν αυτές τις ιδέες».

Προηγούμενες έρευνες μάλιστα έδειξαν ότι όσοι αρχίζουν να πίνουν νωρίς είναι πιο πιθανό να κάνουν κακό στις σχολικές τους επιδόσεις, έχουν προβλήματα συμπεριφοράς και αναπτύσσουν προβλήματα με το αλκοόλ κατά την ενηλικίωση.

Οι επίσημες ιατρικές συμβουλές συνιστούν τα παιδιά να μην πίνουν αλκοόλ έως ότου είναι τουλάχιστον 15 ετών.

Παρόλα αυτά, στην έρευνα αυτή τα 14χρονα όταν ερωτήθηκαν εάν είχαν δοκιμάσει ποτέ περισσότερες από λίγες γουλιές αλκοόλ, σχεδόν το μισό ποσοστό απάντησε θετικά και μάλιστα ένα ποσοστό 14% είχε πιει αλκοόλ από την ηλικία των 11 ετών.

Με αφορμή τη μελέτη αυτή, η Katherine Brown, chief executive of the Institute of Alcohol Studies, δήλωσε ότι οι γονείς πιθανόν δεν είναι ενήμεροι ότι δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ τα παιδιά. «Πρέπει να δίνουμε καλύτερη καθοδήγηση στους γονείς μέσω εκστρατειών κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και συμβουλές από γιατρούς και ειδικά στα σχολεία. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τον θετικό αντίκτυπο της μη κατανάλωσης αλκοόλ από τα νέα παιδιά» τόνισε η κ. Μπράουν.