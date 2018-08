Η ασφάλεια στη μαγειρική δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με το καλό πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών.

Παρότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν πολλά άλλα επικίνδυνα λάθη που κάνουμε στη μαγειρική. Λάθη τα οποία μπορεί εύκολα να μας οδηγήσουν στην τροφική δηλητηρίαση.

Να μερικά από τα σημαντικότερα, σύμφωνα με την αμερικανική Ακαδημία Διατροφής & Διαιτητικής (AND).

Δοκιμάζουμε το φαγητό για να δούμε αν είναι χαλασμένο

Αυτό είναι ολέθριο λάθος. Πολλά από τα βακτήρια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση δεν αλλοιώνουν τη γεύση, την εμφάνιση ή την μυρωδιά των τροφίμων. Επιπλέον, ακόμα και μια μπουκιά μολυσμένου τροφίμου αρκεί για να προκληθεί σοβαρή νόσος.

Επομένως, να πετάτε τα ληγμένα τρόφιμα δίχως να τα δοκιμάζετε. Και αν αφήσετε επί μέρες μαγειρεμένο φαγητό στο ψυγείο, πετάξτε το και αυτό.

Βάζουμε μαγειρεμένο φαγητό στο πιάτο όπου βρισκόταν ωμό

Πολλοί άνθρωποι έχουν την κακιά συνήθεια να ξεβγάζουν τα σκεύη όπου είχαν ωμά κρέατα και ψαρικά, για να τα ξαναχρησιμοποιήσουν για τα ψημένα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος διότι το απλό ξέβγαλμα δεν απομακρύνει τα επικίνδυνα μικρόβια από τις πιατέλες.

Αν θέλετε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σκεύος, να το καθαρίσετε πρώτα καλά με ζεστό νερό και σαπούνι. Το ίδιο ισχύει και για τα ξύλα κοπής, για τα μαχαίρια και για τα πιρούνια.

Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε το ίδιο πιρούνι από την αρχή του ψησίματος έως το τέλος για να γυρνάτε το κρέας.

Και εννοείται ότι δεν πρέπει να βάζετε τα ωμά κρεατικά στο ίδιο ξύλο κοπής με λαχανικά τα οποία θα φάτε ωμά.

Ξεπαγώνουμε τα τρόφιμα στον πάγκο της κουζίνας

Οι επικίνδυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται ταχέως όταν τα τρόφιμα αφήνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι το ψυγείο (πρέπει να) έχει θερμοκρασία γύρω στους 4 βαθμούς Κελσίου.

Επομένως να ξεπαγώνετε το κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά στο ψυγείο, σε παγωμένο νερό ή στον φούρνο μικροκυμάτων.

Πλένουμε το κρέας και τα πουλερικά

Είναι ό,τι πρέπει για να διασπαρούν τα μικρόβια στο νιπτήρα, στους πάγκους της κουζίνας, στα ρούχα σας και στα γύρω αντικείμενα.

Να πλένετε μόνο τα ωμά φρούτα και λαχανικά, και όχι τα κρέατα και τα πουλερικά.

Αφήνουμε το φαγητό εκτός ψυγείου με τις ώρες

Είναι μια κλασσική συνήθεια κατά τη μαγειρική (και) στη χώρα μας. Πολλοί αφήνουν το φαγητό από το μεσημέρι ως το βράδυ στον πάγκο της κουζίνας, για να το φάει η οικογένεια το βράδυ.

Μόνο που εκτός από το φαγητό, κινδυνεύει να φάει και άφθονα βακτήρια, διότι αυτά αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται ραγδαία σε θερμοκρασίες πάνω από 4ο C.

Να αφήνετε, λοιπόν, το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώνει για το πολύ 2 ώρες πριν το βάλετε στο ψυγείο. Αν όμως η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι πάνω από 32ο C, να το βάλετε μέσα σε 1 ώρα από το μαγείρεμα στο ψυγείο.

Τρώμε ωμό κέικ, χτυπητά αυγά

Μπορεί κάποτε τα πράγματα να ήταν πιο αθώα (ή εμείς πιο αδαείς), αλλά γεγονός παραμένει ότι είναι πολύ κακή ιδέα να τρώμε ωμά αυγά.

Τα ωμά αυγά συχνά περιέχουν σαλμονέλα ή άλλα επιβλαβή βακτήρια, τα οποία ευτυχώς σκοτώνονται με το καλό μαγείρεμα. Επομένως, να τρώτε τα αυγά σας μαγειρεμένα και μάλιστα σφιχτά.

Όσον αφορά την ωμή ζύμη για κέικ, αυτή δεν πρέπει να καταναλώνεται για έναν ακόμα λόγο. Το ωμό αλεύρι μπορεί να περιέχει κολοβακτηρίδιο (e.coli), που αποτελεί συχνή αιτία σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης.

Μαρινάρουμε με λάθος τρόπο

Ποτέ να μην μαρινάρετε το κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά στον πάγκο της κουζίνας. Και μην χρησιμοποιείτε την μαρινάδα αυτή, στο μαγειρεμένο φαγητό.

Και τα δύο επιτρέπουν τον γρήγορο πολλαπλασιασμό επικίνδυνων βακτηρίων.

Να κάνετε το μαρινάρισμα στο ψυγείο και να χρησιμοποιείτε όλη τη μαρινάδα στο μαγείρεμα.

Τρώμε μισοψημένο κρέας, θαλασσινά και πουλερικά

Μπορεί οι σεφ να θεωρούν ζουμερό το κρέας μόνο όταν είναι μισοψημένο, αλλά κανένα μισοψημένο κρέας δεν είναι ασφαλές. Μία φορά να πάθει ένας άνθρωπος τροφική δηλητηρίαση, του είναι αρκετή.

Να μαγειρεύετε τα κρεατικά και τα πουλερικά έως ότου χαθεί κάθε ίχνος αίματος και χυμού από το εσωτερικό τους. Ιδανικά πρέπει να χρησιμοποιείτε θερμόμετρο.

Να μην δοκιμάζετε το μισομαγειρεμένο κρέας ή πουλερικό για να δείτε αν είναι έτοιμο.

Δεν πλένουμε τα χέρια μας

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί επιζούν σε πολλούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χεριών μας.

Να σαπουνίζετε καλά τα χέρια σας με ζεστό νερό, αμέσως μόλις τελειώσετε τον χειρισμό ενός ωμού τροφίμου.

Το σαπούνισμα πρέπει να διαρκεί 20 δευτερόλεπτα και να γίνεται με τρεχούμενο νερό. Πρέπει επίσης να γίνεται πριν πιάσετε τα βαζάκια με τα μπαχαρικά, πριν ανοίξετε το ντουλάπι για να πάρετε το αλάτι και γενικώς πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο.

Δεν αλλάζουμε συχνά σφουγγάρι και σπογγοπετσέτα

Το σφουγγάρι και οι σπογγοπετσέτες είναι δύο από τα πιο μολυσμένα αντικείμενα της κουζίνας.

Πρέπει να τα σαπουνίζουμε με ζεστό νερό τουλάχιστον μέρα παρά μέρα και να τα αντικαθιστούμε κάθε 1-2 εβδομάδες.

πηγή: iatropedia.gr