Υψηλό είναι το τίμημα σε ζωές, αλλά και σε χρήματα που πληρώνουν οι Έλληνες λόγω της καπνιστικής συνήθειας και εξάρτησης. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας από νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα, στην ενεργητική και την παθητική του μορφή.

Εκτιμάται, δε, ότι ξοδεύονται σε ετήσια βάση περίπου 25-30 εκατ. ευρώ για τσιγάρα! Από αυτήν την κατάσταση εθισμού -όπως χαρακτηρίζουν το κάπνισμα οι ειδικοί- μπορούν να βγουν, χωρίς να λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια. μόνο το 3%-5% των καπνιστών. Το 95%-97% των καπνιστών μπαινοβγαίνουν, αν δεν εγκλωβίζονται, μεσα στα σύννεφα καπνού που ανάβουν.

Τις επισημάνσεις αυτές έκαναν, μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρεία (Ε.Π.Ε) τη Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2018 (έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους συνεργαζόμενους οργανισμούς, η 31η Μαΐου).

Στην εκδήλωση, την οποία προέδρευσαν ο κ. Μιχάλης Τουμπής, Πνευμονολόγος, Μέλος Δ.Σ και Συντονιστής Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας της Ε.Π.Ε και η κυρία Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκα, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ, συνέπραξαν και σημαντικοί επιστημονικοί και κρατικοί φορείς, προκειμένου να τονιστεί η σημασία της συνεργασίας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις του τσιγάρου στην υγεία ενεργών και παθητικών καπνιστών καθώς και για τα οφέλη από την έγκαιρη πρόληψη και τις επιστημονικές μεθόδους διακοπής του καπνίσματος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, υπογράμμισε την άμεση σύνδεση του καπνίσματος με τις καρδιοπάθειες και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. "Το κάπνισμα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, ανακοπής, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειοπάθειας. Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστές οι επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αγνοεί ότι το κάπνισμα είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο" ανέφερε ο κ. Τσιούφης.

Στις σοβαρές ή και μοιραίες επιπτώσεις του καπνίσματος αλλα και στην αξία της πρόληψης αναφέρθηκε η κυρία Παρασκευή Κατσαούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Ιατρικής Εκπαίδευσης της ERS και Συντονίστρια της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας κατά τα έτη 2011-2017. "Ο καπνιστής είναι ένας χρόνιος ασθενής, πάσχει από ενα νόσημα που παρόλο που έχει τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα, μπορεί να προληφθεί και να θεραπευτεί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από νοσήματα, που σχετίζονται με το κάπνισμα, ενώ εκτιμάται ότι ξοδεύονται 25-30 εκατ. ευρώ/έτος για τσιγάρα. Η αλλαγή της νοοτροπίας του κοινού, κάνοντας την πρόληψη καθημερινή πρακτική, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη μείωση αυτών των επιπτώσεων, παράλληλα πάντα και με την αλλαγή στάσης των ίδιων των Επαγγελματικών Υγείας απέναντι στο κάπνισμα. Το σύνθημα για ένα πληθυσμό που γερνάει είναι «Μεγαλώνω με Υγεία (Δεν Καπνίζω, Εμβολιάζομαι, Τρέφομαι Υγιεινά, Αθλούμαι, Κάνω Διαγνωστικές Εξετάσεις" ειπε η ειδικός.

ΕΠΕ: Όχι στα θερμαινόμενα τσιγάρα

H Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρία και ο ΠΟΥ συνιστούν διακοπή του καπνίσματος και όχι μετακίνηση σε άλλα καπνικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, αναφέρουν για τα καινούργια θερμαινόμενα τσιγάρα πως ειναι εθιστικά και δυνητικά καρκινογόνα και ως εκ τούτου δεν τα συνιστούν στους καπνιστές ως εναλλακτικά προϊόντα. Οπως υπογράμμισε η κυρία Κατσαούνου: "Δεν τα συνιςτούμε διότι: 1. Είναι επιβλαβή και εθιστικά. 2. Υπονομεύουν την επιθυμία των καπνιστών να διακόψουν το κάπνισμα. 3. Υπονομεύουν την επιθυμία των πρώην καπνιστών να παραμείνουν σε αποχή. 4. Αποτελούν πειρασμό για τους μη καπνιστές και τους νέους. 5. Αποτελούν κίνδυνο για την επανα-κανονικοποίηση του καπνίσματος. 6. Αποτελούν κίνδυνο για ταυτόχρονη χρήση με το τσιγάρο. Επομένως τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα (τσιγάρο, θερμαινόμενο τσιγάρο, smokeless tobacco for oral or nasal use) είναι όλα εθιστικά και δυνητικά καρκινογόνα. Δεν πρέπει να αποσπαστούμε από το κύριο έργο μας που είναι η προώθηση αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση του καπνού και την παροχή βοήθειας στους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν, ασχολούμενοι με συζητήσεις περί των νέων καπνικών προϊόντων".

Απεξάρτηση απο τον καπνό στα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος

Την αποτελεσματικότητα των δράσεων των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος εξήρε η κυρία Ιωάννα Μητρούσκα, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η., Υπεύθυνη Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας: "Στα Ιατρεία Διακοπής ο καπνιστής αντιμετωπίζεται ως ασθενής. Αρχικά, προσδιορίζεται και καταγράφεται το προφίλ του ως καπνιστή και το ιατρικό του ιστορικό, λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη κάποιες ιδιαίτερες παραμέτρους, όπως το σωματικό βάρος, το εκπνεόμενο μονοξείδιο (CO), η αναπνευστική λειτουργία (σπιρομέτρηση), ο βαθμός εξάρτησής από την νικοτίνη ή το κάπνισμα (χρησιμοποιώντας διεθνείς κλίμακες) κ.λπ. Βάσει του γενικού προφίλ του αλλά και των ειδικών προβληματισμών του, καθορίζεται εξατομικευμένα η μέθοδος παρακολούθησης και η θεραπευτική παρέμβαση. Αυτή συνδυάζει ψυχολογική υποστήριξη (γενική ή εξειδικευμένη όπου κρίνεται απαραίτητο) με ασφαλή και αποτελεσματική φαρμακοθεραπεία. Η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί θεραπεία χρόνιας νόσου και η αποζημίωσή της θα βοηθήσει τις προσπάθειες διακοπής. Τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος της χώρας μας έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη, λόγω του εξειδικευμένου προσωπικού τους".

Η κυρία Μάρθα Ανδρίτσου, Πνευμονολόγος και Υπεύθυνη της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας, προσέθεσε αναφορικά με τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος πως "η αντιμετώπιση της νόσου του καπνίσματος αρχίζει με τη συνειδητοποίηση ότι δεν πρόκειται για μια κακή συνήθεια αλλά για μια κατάσταση εθισμού, την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια μόνο το 3-5% των καπνιστών. Για το λόγο αυτό, στα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης, ώστε να λειτουργούν ως σημεία αναφοράς τόσο για την κοινωνία όσο και για τον κάθε καπνιστή ξεχωριστά. Παράλληλα, πρωταρχικής σημασίας για εμάς, ως βασικός άξονας αναχαίτισης και ελέγχου της επιδημίας του καπνίσματος, είναι και η αποτροπή των εφήβων από τη χρήση καπνού."

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στο Μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΚΑΝΑ και της ΕΠΕ καθώς και στις δράσεις του προγράμματος "ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ" που υλοποιούνται με επικεφαλής την κυρία Δήμητρα Μπουσίου, Πνευμονολόγος και συγγραφέας, στα σχολεία της χώρας με στόχο την πληροφόρηση για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος και στην ενδυνάμωση της ικανότητας των παιδιών να διαχειρίζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα.