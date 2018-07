Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Δράσης για τον Καρκίνο (PanCAN), Perthera Inc. και συνεργάτες του, στο περιοδικό “AACR Clinical Cancer Research”, διαπίστωσε για πρώτη φορά ότι η ιατρική ακρίβειας, δηλαδή η εξατομικευμένη για κάθε ασθενή θεραπεία, μπορεί για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να παράσχει στον επιστήμονα υγείας σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση της νόσου.

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μοριακό έλεγχο και βρέθηκαν να έχουν μια "ενεργό" αλλοίωση, οι οποίοι ακολούθως έλαβαν μια εξατομικευμένη θεραπεία, είχαν σημαντικά αυξημένη επιβίωση χωρίς εξέλιξη.

«Υπήρξε μια μακρά αντίληψη ότι η ιατρική ακρίβειας δεν μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος», δήλωσε ο Lynn Matrisian, PhD, MBA, επικεφαλής επιστήμονας στο PanCAN και συγγραφέας της μελέτης και συμπλήρωσε. «Πρέπει τώρα να επανεξετάσουμε αυτή τη θέση, καθώς αυτή η έρευνα αποτελεί παράδειγμα μιας μεταβαλλόμενης “παλίρροιας” στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, εξασφαλίζοντας ότι η μοριακή σχεδίαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θεραπευτικού τους ταξιδιού».

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ο πιο «επιθετικός» καρκίνος στον κόσμο, με πενταετή επιβίωση μόλις στο 9% των ασθενών. Η νόσος αποτελεί την 3η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, ενώ, σε δύο χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει τον καρκίνο του παχέος εντέρου για να γίνει ο 2η αιτία θανάτου.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την αξία της ανάλυσης του μοριακού προφίλ και της εξατομικευμένης θεραπείας σε μια πολύπλοκη, συχνά παρεξηγημένη νόσο.

Όπως ανέφερε ο Neal Koller, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Perthera, τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι ασθενείς δηλώνουν εξαιρετικά ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα της έρευνας και επισημαίνουν ότι η εξατομικευμένη θεραπεία θα μπορεί στο μέλλον να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα μιας θεραπείας.

Ο κ. Koller, τόνισε ότι αν και είναι πρόθυμοι να διευρύνουν περαιτέρω την έρευνα νιώθουν όλοι την ανάγκη αυτή τη στιγμή, να γιορτάσουν με τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία βελτίωσαν την υγεία των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη και συνεργάστηκαν με τους επιστήμονες.

Συγκεκριμένα, η πολυεπιστημονική αυτή μελέτη περιελάμβανε 640 ασθενείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του 2014 και του 2017. Όλο το μοριακό προφίλ πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Know Your Tumor® της PanCAN και της Perthera Precision Medicine.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται καλύτερη «αναγνώριση» του όγκου, οι ασθενείς και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνουν λεπτομερή αναφορά από την Perthera, Inc. σχετικά με τις γενετικές και πρωτεϊνικές αλλαγές που εμφανίζονται στον όγκο τους και έναν κατάλογο θεραπευτικών επιλογών που μπορεί να ευθυγραμμιστούν με τα χαρακτηριστικά του όγκου τους, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών.

Ο Dr. Matrisian επεσήμανε ότι οι ερευνητές, συνιστούν όλους τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος να υποβάλλονται σε μοριακό προφίλ για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των καλύτερων επιλογών θεραπείας τους.