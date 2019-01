Πρόστιμο ρεκόρ, 50 εκατ. ευρώ στην Google για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, επέβαλε η Γαλλία.

Συγκεκριμένα, η γαλλική αρχή για την προστασία δεδομένων επέβαλε σήμερα πρόστιμο 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Alphabet's Google για παραβίαση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, στο μεγαλύτερο χρηματικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί ενάντια σε έναν αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, και στο πρώτο που επιβάλει σε έναν κολοσσό του διαδικτύου από ρυθμιστική αρχή της ΕΕ.

Η γαλλική ρυθμιστική αρχή (CNIL) ανέφερε ότι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως στερείται σε διαφάνεια και σαφήνεια στον τρόπο που ενημερώνει τους χρήστες για το χειρισμό των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ αποτυγχάνει να λαμβάνει καταλλήλως την συγκατάθεσή τους σε προσωποποιημένες διαφημίσεις.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο, είναι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση νομοθεσιών περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και δίνει στις ρυθμιστικές αρχές την εξουσία να επιβάλουν πρόστιμα ύψους μέχρι και 4% του κύκλου εργασιών των εταιρειών.

«Το ποσό που αποφασίστηκε και η δημοσιοποίηση του προστίμου δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα των παραβάσεων που παρατηρήθηκαν αναφορικά με τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ: διαφάνεια, πληροφορία και συγκατάθεση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της CNIL.

Η Google εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι οι άνθρωποι «αναμένουν υψηλές προδιαγραφές διαφάνειας και ελέγχου από εμάς».

«Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες και στις προϋποθέσεις συναίνεσης της ΓΚΠΔ», τόνισε ο αμερικανικός κολοσσός, προσθέτοντας ότι εξετάζει τα επόμενά του βήματα.

Η απόφαση της CNIL ήρθε σε συνέχεια καταγγελιών δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων των None Of Your Business (noyb) και La Quadrature du Net (LQDN), που η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι είχε λάβει εντολή 10.000 ατόμων για να θέσει υπό κρίση την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γαλλική αρχή, που είναι γνωστή για την αυστηρή ανάγνωσή της σε κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας και της στάσης της υπέρ μιας αυστηρής αντιμετώπισης των αμερικανικών εταιρειών υπηρεσιών διαδικτύου, καταγράφει ρεκόρ με αυτό το πρόστιμο, που μπορεί να αντηχήσει στη Σίλικον Βάλεϊ.