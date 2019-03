«Πανικός» έχει δημιουργηθεί στο Twitter μετά από φάρσα, η οποία προτείνει στους χρήστες να αλλάξουν το έτος γέννησής τους στο 2007.

Η εταιρεία προειδοποίησε τους χρήστες να αγνοήσουν όλους όσοι τούς προτείνουν κάτι τέτοιο, λέγοντάς τους πως εάν βάλουν 2007 στο έτος γέννησης, θα εμφανιστεί διαφορετικό χρώμα στην εφαρμογή.

Οι χρήστες που την «πατάνε», κλειδώνονται έξω από τους λογαριασμούς επειδή η πλατφόρμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε κάτω των 13 να χρησιμοποιούν το Twitter.

«Αντιληφθήκαμε μια φάρσα που προσπαθεί να κάνει τους χρήστες να αλλάξουν την ημερομηνία γέννησή ςτους στο Twitter στο 2007 για να ξεκλειδώσουν νέα χρώματα. Παρακαλούμε να μην το κάνετε. Θα κλειδωθείτε εκτός επειδή θα φαίνεται ότι είστε κάτω των 13».

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 26 Μαρτίου 2019

Εκπρόσωπος του κοινωνικού δικτύου ωστόσο, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο BBC πόσοι έχουν πέσει θύματα της φάρσας.

cnn