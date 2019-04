Μόνο ο χρήστης που την αναρτά θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό των like στην ανάρτησή του.

Στη μείωση του αριθμού των like που θα εμφανίζονται στις αναρτήσεις του Instagram προσανατολίζεται η δημοφιλής εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ερευνήτρια Jane Manchun Wong εντόπισε την παραπάνω αλλαγή στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής για τις Android συσκευές, κάνοντας λόγο για δοκιμές των προγραμματιστών του Instagram πριν την οριστική αλλαγή.

Όπως επισημαίνει η Wong, ενδεχομένως, σε κάποια από τις μελλοντικές εκδόσεις του δημοφιλού social media μπορεί να μην είμαστε σε θέση να βλέπουμε τον αριθμό των like που έχουν δεχτεί οι φωτογραφίες και τα videos των άλλων χρηστών, κάτι που θα είναι διαθέσιμο μόνο για τον χρήστη που έχει πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019